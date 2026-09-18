Marcos Llorente: "Todos los españoles queremos a Ceuta. Y cada uno es libre de...."

Tres días después del enorme revuelo que se generó por el asunto de las camisetas en apoyo a Ceuta antes del partido Elche - Real Madrid, Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha dado su opinión y ha dejado claro que no le importa lo que hagan los demás y que él apoya a la Ciudad Autónomo, subrayando que "todos los españoles queremos a Ceuta".

"Son temas que no me importan mucho. Desde mi punto de vista, apoyo a Ceuta porque es la realidad y todos los españoles queremos a Ceuta. Y lo que haga la gente cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas y yo no voy a entrar a debatir este tipo de cosas, porque creo que no me incumbe y, además, no me importa. Yo con tener claras mis ideas y tener claro lo que pienso con eso es suficiente", ha indicado Marcos Llorente este viernes.

En otro orden de cosas, el actual campeón del mundo aseguró que él le daría el Balón de Oro a un jugador "español".

¿El Derbi? Sin volvernos locos, pero, obviamente, es un partido especial"

Respecto al derbi de este domingo ante el Real Madrid, el futbolista rojiblanco señaló que, sin volverse "locos", es un "partido especial".

"Es un partido importante ante un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles. Está claro que es un partido especial para los aficionados, sobre todo, en el que se disfruta mucho. Es un partido que siempre tienes más ganas, aunque realmente no cambia nada lo que pase el domingo, es un partido y vale tres puntos igual que otros. Sin volvernos locos, pero, obviamente, es un partido especial", valoró Marco Llorente ante los medios en Majadahonda (Madrid)

"Se sigue en todo el mundo, lo mira todo el mundo, saben lo que significa y ellos (sus nuevos compañeros), poco a poco, lo van sintiendo, van quedando menos días para jugarlo y cuando lleguemos al estadio entenderán perfectamente lo que es un derbi. Se siente solo", explicó Marcos Llorente.

"La verdad que estoy bien. Hemos tenido pocas vacaciones, también poco tiempo para prepararnos los que llegamos lejos al Mundial, ya estamos casi al cien por cien y creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Está viniendo muy bien que los nuevos se están adaptando, que no es fácil cuando vienes aquí y el equipo está en buen momento", analizó el futbolista del Atlético de Madrid.

Marcos Llorente calificó como "un gran partido" el duelo liguero ante Osasuna.

"El otro día fue un gran partido y esperemos que el domingo estemos al nivel que requiere el partido", indicó Llorente.

"Sin duda que cuesta llegar al cien por cien en cada partido. Mismamente, la semana pasada que llegamos muy tarde de Liverpool después de un partido muy exigente no te da para recuperar al cien por cien al partido de Liga. Hay que adaptarse, es lo que hay y no sé si este nuevo formato de parón de selecciones nos va a venir mejor o peor. Ya se verá. Porque está claro que son muchos partidos, muchos viajes, muchos hoteles, pero, como es igual para todos, no hay excusas y lo único que te queda por hacer es adaptarse", concluyó sobre el calendario y la exigencia del mismo.