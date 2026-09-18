Muere a los 43 años Michael Sweetney, exjugador de los Knicks y los Bulls en la NBA

El mundo del baloncesto está de luto por la muerte de Michael Sweetney a los 43 años. El exjugador de la NBA, que defendió las camisetas de los New York Knicks y los Chicago Bulls y desarrolló posteriormente buena parte de su carrera fuera de Estados Unidos, ha muerto este jueves, según ha comunicado su familia.

Su esposa, India Sweetney, confirmó la noticia a través de una publicación en Facebook, aunque no detalló las causas del fallecimiento: "Con el corazón destrozado, anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro amado Michael", lamentó.

Número 9 del draft de 2003

Nacido en Washington D. C., Sweetney destacó durante su etapa universitaria en Georgetown, donde jugó tres temporadas antes de dar el salto a la NBA.

Su rendimiento llamó la atención de los New York Knicks, que le seleccionaron con el número 9 del draft de 2003. El ala-pívot permaneció dos temporadas en Nueva York, aunque no terminó de consolidarse como una de las principales piezas del equipo.

Posteriormente pasó a los Chicago Bulls, donde disputó otras dos campañas con un papel secundario. Después de cuatro años en la NBA, Sweetney decidió continuar su carrera lejos de la principal competición estadounidense.

Extensa carrera fuera de la NBA

Entre 2009 y 2017, el estadounidense desarrolló una larga trayectoria internacional que le llevó a competir en diferentes continentes. Sweetney pasó por las ligas de China, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros destinos.

Su vinculación con el baloncesto latinoamericano fue especialmente amplia, con diferentes experiencias en Puerto Rico y Uruguay antes de poner punto final a su carrera como jugador.

Una vez retirado de las pistas, Sweetney continuó ligado al baloncesto y comenzó una nueva etapa como entrenador asistente a nivel universitario.

Concienciación sobre la salud mental

Fuera de las canchas, Sweetney también adquirió notoriedad por su trabajo de concienciación y promoción de la salud mental.

Después de su retirada utilizó su experiencia y su figura pública para abordar esta cuestión y convertirse en un destacado defensor de la importancia de cuidar el bienestar psicológico. Su familia ha comunicado ahora su fallecimiento a los 43 años sin especificar las causas.

Sweetney deja atrás una carrera que comenzó destacando en Georgetown, le llevó a ser elegido entre los diez primeros puestos del draft de la NBA y continuó durante años en diferentes ligas internacionales antes de dar el salto a los banquillos.