Detenido 'El Trompas', el presunto asesino de la estudiante española de intercambio en México Claudia Tacoronte

'El Trompas' ha sido detenido en Cuautla, el mismo lugar en el que, presuntamente, cometió el crimen de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en México. Menos de 48 horas después de que las autoridades emitiesen una orden de detención el sospechoso ha sido arrestado de manera casual, la policía lo habría parado por llevar unas cervezas abiertas por la calle y entonces el agente se dio cuenta de quién era.

El sospechoso, identificado como Francisco Javier, alias El Trompas, cuenta con antecedentes penales y ahora está señalado como posible autor de un delito de feminicidio bajo el cual se investiga inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país hasta determinar si hubo razones de género detrás del crimen.

Claudia Tacoronte estudiaba Educación Infantil en Granada, pero estaba en México porque este curso iba a hacer un intercambio con la universidad de Morelos. Llevaba un mes en el país americano cuando fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantes.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó del arresto del sospechoso en su perfil de X incluyendo una fotografía. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que el sospechoso no tiene vínculos "con el crimen organizado" y que la agredió "en un forcejeo por un robo", al explicar los hechos que han subrayado la inseguridad que vive parte de México y que han provocado la indignación nacional e internacional. "Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede".