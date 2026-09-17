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Feijóo califica de "histórico" el acuerdo europeo sobre Ceuta: "Han dicho que Ceuta y Melilla son españolas y que todos los que entraron desde Marruecos deben volver"

El líder del PP celebra la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, defiende mantener con Marruecos unas relaciones de "absoluta cordialidad" y "recíproca lealtad" y lamenta "profundamente" el voto en contra del PSOE.

Núñez Feijóo

Núñez Feijóo EFE

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Celia de Santiago
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Alberto Núñez Feijóo ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado este jueves en el Parlamento Europeo sobre la situación de Ceuta. El presidente del Partido Popular ha celebrado el respaldo de la Eurocámara a la ciudad autónoma y ha cargado contra el PSOE por votar en contra de la resolución.

"Han dicho que Ceuta y Melilla son españolas y que todos los que entraron desde Marruecos deben volver", ha asegurado Feijóo al valorar la decisión europea.

La resolución, aprobada con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, expresa el apoyo y solidaridad de la Eurocámara con Ceuta y Melilla. También reclama el retorno "rápido y efectivo" de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea, respetando la legislación comunitaria e internacional.

Feijóo lamenta el voto del PSOE

El presidente del PP ha lamentado "profundamente" que los socialistas españoles hayan rechazado el texto. "La historia le hará pagar esta irresponsabilidad", ha aseverado.

Feijóo considera que "hoy Europa ha estado con Ceuta" y "con España" y ha defendido la importancia de una actuación conjunta en materia de fronteras, seguridad e integridad territorial.

La resolución denuncia además la instrumentalización de la migración irregular como "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro" y reclama reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. También insta a las autoridades marroquíes a cumplir sus compromisos en materia de cooperación, control fronterizo y readmisión.

"Absoluta cordialidad" con Marruecos

Feijóo ha defendido al mismo tiempo que las relaciones con Marruecos deben ser "de absoluta cordialidad, de recíproca lealtad", aunque sostiene que, cuando esa reciprocidad falla, España debe responder con firmeza.

El pronunciamiento llega después de que el líder popular se haya reunido este jueves en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. En ese encuentro, ambos defendieron movilizar los recursos necesarios para el retorno de las personas que entraron irregularmente, siempre conforme a la legislación nacional y europea.

Otros dirigentes del PP también han celebrado el resultado. Miguel Tellado ha destacado que Europa "ha hablado claro", mientras que Dolors Montserrat ha defendido que la resolución envía "un mensaje nítido a Marruecos".

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