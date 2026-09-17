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Mbappé rompe su silencio tras no lucir la camiseta de apoyo a Ceuta: "No quería priorizar sufrimientos"

El delantero del Real Madrid aclara la polémica surgida en Elche y muestra "toda la solidaridad" con Ceuta, pero explica que también quiso acordarse de "todos los inmigrantes que han perdido la vida".

Mbappé en el Martínez Valero

Mbappé rompe su silencio tras no lucir la camiseta de apoyo a Ceuta | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Kylian Mbappé ha querido explicar públicamente el motivo por el que no lució completamente la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido de LaLiga entre el Elche y el Real Madrid. El francés ha dejado claro que se solidariza con la ciudad y sus habitantes, pero asegura que también quiso tener presente el sufrimiento de los inmigrantes que han perdido la vida.

La polémica surgió en los minutos previos al encuentro del Martínez Valero. Los futbolistas de ambos equipos recibieron unas camisetas con el mensaje 'Todos somos caballas', acompañado del lema 'Nuestra Ciudad, nuestra patria', como muestra de apoyo a Ceuta.

Las imágenes de televisión mostraron cómo Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté observaron el mensaje antes de saltar al terreno de juego y terminaron poniéndose las camisetas enrolladas, de manera que los lemas no podían verse completamente. Además, se las retiraron antes que el resto de sus compañeros. Un día después, Mbappé ha explicado su decisión en declaraciones al diario 'As'.

"Tengo toda la solidaridad con Ceuta"

El delantero quiso comenzar dejando claro que su gesto no pretendía ser un rechazo hacia los ceutíes: "Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", apuntó Mbappé.

El francés admite que su decisión le colocaba en "una posición difícil" por las diferentes interpretaciones que podían realizarse de las imágenes: "Porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo les apoyo cien por cien con mi pensamiento, pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero poner prioridad en el sufrimiento", subrayó.

Mbappé pide "positividad y paz"

El delantero insistió en que su intención no pasa por establecer diferencias entre las personas que están sufriendo. El de Bondy lamentó las situaciones que se están produciendo y explicó que pretende utilizar su posición pública para lanzar otro tipo de mensaje.

"Hay gente que sufre" y le da "mucha pena de ver eso en el mundo", explicó el futbolista, que únicamente desea "lo mejor para el mundo". "Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido", deseó.

El gesto de Mbappé, Vinícius y Konaté

La polémica comenzó cuando las cámaras captaron el momento en el que se repartieron las camisetas entre los 22 titulares en el túnel de vestuarios. Al llegar el turno de Mbappé, Vinícius y Konaté, los tres futbolistas trataron de leer los mensajes impresos y mostraron gestos de extrañeza.

Finalmente se pusieron las prendas, pero las llevaron enrolladas hasta el pecho, impidiendo que pudiera verse completamente el contenido. Posteriormente, Mbappé y Vinícius se las quitaron antes de comenzar el saludo protocolario con los jugadores del Elche, mientras el resto de futbolistas esperó hasta terminar ese momento previo al encuentro.

Las imágenes generaron numerosas reacciones y llevaron ahora a Mbappé a explicar públicamente su posición. El capitán de Francia niega que su comportamiento escondiera un rechazo hacia Ceuta y asegura que quiso ampliar su mensaje hacia quienes también han sufrido durante la crisis migratoria. "No quiero poner prioridad en el sufrimiento", ha resumido.

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