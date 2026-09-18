De la Fuente señala al Barça: "Me da pena que los campeones no hayan tenido reconocimiento"

Luis de la Fuente ha repasado este viernes buena parte de la actualidad que rodea a la selección española después de anunciar su primera convocatoria desde la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador ha hablado de la carrera por el Balón de Oro, con Lamine Yamal y Rodri Hernández entre los grandes candidatos; de la sede de la final del Mundial 2030; de su futura renovación con España y del nuevo formato de la Liga de Naciones.

De la Fuente también ha revelado una curiosa conversación con uno de sus futbolistas apenas unos minutos después de proclamarse campeón del mundo y que, a su juicio, demuestra que el equipo mantiene intacta su ambición.

De la Fuente se moja con el Balón de Oro

El seleccionador tiene claro dónde quiere que termine el próximo Balón de Oro, aunque evitó elegir entre Lamine Yamal y Rodri Hernández: "Se lo daría a un español, así de claro. No tengo preferencia. La única preferencia es que sean españoles, porque han hecho méritos y tienen una categoría merecedora para ganar el prestigioso premio", señaló.

El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre en Londres y el debate se ha intensificado durante los últimos días. Lamine Yamal ha defendido públicamente que considera que merece el premio, mientras que Kylian Mbappé también ha apostado por sí mismo. Diego Pablo Simeone, por su parte, ha defendido la candidatura de Lionel Messi.

De la Fuente prefiere no escoger entre sus futbolistas y reivindica los méritos de una generación que acaba de conquistar el Mundial.

"Me siento más caballa que ayer"

Sobre el hecho de que el Barcelona rechazara hacer un homenaje en el Nou Camp a sus futbolistas que fueron campeones del mundo con la Roja, De la Fuente reiteró que le da pena que la entidad azulgrana no tuviera ese gesto como sí hicieron otros clubes: "Me da pena. Es un reconocimiento en la justa medida a unos jugadores que lo estarán celebrando mucho porque allá donde van se lo reconocen. Y celebro que sea así. A todos les gusta que se le reconozcan los éxitos en su casa, pero si no puede ser en tu casa será en otro sitio", apuntó el técnico.

El seleccionador no quiso enjuiciar este viernes el gesto de los jugadores del Real Madrid Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté de no exhibir la camisetas de apoyo al pueblo ceutí en el último partido ante el Elche y aseguró que él se siente "más caballa que ayer": "Yo puedo hablar de lo que opino. De lo que hacen los demás tengo el máximo respeto, pero no te puedo decir. Lo que yo pienso es que hoy me siento más caballa y más ceutí que ayer".

Reivindica a Unai Simón, Raya y Joan Garcia

El técnico también puso en valor a los tres porteros que llevó a la Copa del Mundo: Unai Simón, David Raya y Joan Garcia. Los tres figuran entre los diez candidatos al premio al mejor guardameta: "Cualquiera de ellos es merecedor de ganar ese trofeo. Estamos muy tranquilos, son tres de los mejores cinco porteros del mundo", remarcó De la Fuente.

El seleccionador también confirmó que Unai Simón seguirá siendo su portero titular. Su rendimiento durante el Mundial, en el que fue elegido mejor guardameta y batió el récord de imbatibilidad del torneo, mantiene intacta la confianza del técnico: "Igual hay que darle un poco más de continuidad", ha indicado.

No tiene dudas sobre la final de 2030

Otro de los grandes asuntos de la comparecencia fue la sede de la final del Mundial 2030, torneo organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. De la Fuente defendió que el partido decisivo debe celebrarse en territorio español y mostró una enorme confianza en que finalmente sucederá así.

"Mi opinión, lo que puedo controlar. La final se debería jugar en España. Por muchos motivos. Dicho esto, todavía queda tiempo por delante para decidir y la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece España a nivel deportivo, infraestructura… Ahora mismo, no tengo dudas de que se vaya a jugar en España", dijo.

La sede de la final todavía no ha sido determinada oficialmente por la FIFA. Las palabras del seleccionador llegan después de que el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, afirmara recientemente que el partido se disputará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, actualmente en construcción. De la Fuente, sin embargo, mantiene su apuesta por España.

Su renovación con España

El seleccionador también fue preguntado por su futuro después de que Rafael Louzán adelantase que la RFEF trabaja para ampliar y mejorar su contrato. El presidente federativo ha calificado a De la Fuente como "el mejor seleccionador de la historia por los títulos que le avalan", después de conquistar un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones, además de destacar su personalidad, trabajo y eficacia.

"El público español le quiere y le admira. Le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba en el top diez de los que mejores condiciones económicas. Y lo va a estar. Estamos rematando el acuerdo para que esté unos cuantos años más lleva", señaló Louzán.

De la Fuente tiene actualmente contrato hasta 2028 y no quiso adelantar el anuncio de una posible renovación, aunque reconoció que existe voluntad por ambas partes para continuar: "No soy yo el que va a dar la noticia referente a la renovación. Por parte de la RFEF y por mi parte estamos felices y encantados de continuar, pero será la RFEF la que dará la información y lo comunicará en su momento", señaló.

No le gusta el nuevo formato de la Nations League

Después de conquistar el Mundial el pasado 19 de julio, España comienza ahora un nuevo reto con la Liga de Naciones. La competición presenta un formato que obligará a la selección a disputar cuatro encuentros durante una misma ventana internacional.

De la Fuente no escondió su rechazo: "No me gusta, prefería el formato anterior. Tenemos cuatro partidos de gran exigencia y en dos tenemos sólo dos días de descanso con desplazamiento, viajes… prefería el formato anterior con más descanso y se cuida más la salud de los futbolistas. Más claro, el agua", valoró.

El principal motivo de preocupación para el seleccionador es precisamente el estado físico de sus internacionales después de un calendario cada vez más exigente.

La pregunta de un campeón tras la final

De la Fuente aprovechó la comparecencia para contar una conversación que mantuvo con uno de sus futbolistas inmediatamente después de conquistar el Mundial.

El seleccionador no reveló su identidad, pero sí la pregunta que le realizó apenas unos minutos después de terminar la final: "Voy a contar una primicia -bromea-. Nada más terminar el partido de la final, en caliente, dos o tres minutos tras acabar, un jugador del que no digo su nombre, pero que lleva mucho tiempo con nosotros, vino y me dijo ‘míster, ¿ahora que nos queda por ganar?’ y le dije que el partido del 26 de septiembre contra Inglaterra”, desveló el técnico.

Una respuesta con la que De la Fuente pretende mantener la misma filosofía que llevó a España a conquistar el Mundial: pensar únicamente en el siguiente desafío.

"Somos el rival a batir"

El seleccionador descarta que levantar la Copa del Mundo pueda provocar una pérdida de hambre competitiva dentro del vestuario: "No nos vale con lo que hemos hecho en el Mundial, hay que ser mejores. Esa es nuestra cultura. No tengo ninguna duda ni preocupación en ese sentido. En la vida es muy difícil ganar. Se pierde más que se gana, en el deporte más todavía. Vamos a intentar estar en disposición por ganar sabiendo que somos el rival a batir", señaló.

España inicia así una nueva etapa apenas dos meses después de alcanzar la cima del fútbol mundial. De la Fuente quiere mantener el bloque, recuperar a jugadores y continuar ganando, mientras su propio futuro en el banquillo apunta a prolongarse más allá de 2028.

Antes llegará la Liga de Naciones y un primer desafío que el seleccionador puso encima de la mesa prácticamente cuando España todavía estaba celebrando el Mundial: Inglaterra, el 26 de septiembre en Wembley.