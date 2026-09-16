Toni Nadal y el triunfo de Zverev en el US Open: "Lo acercará todavía más a Alcaraz y Sinner"

Alexander Zverev está firmando la mejor temporada de su vida y, con dos grand slam conquistados (Roland Garros y US Open), se confirma como el mejor tenista de la temporada. El alemán ha sido el más regular en los cuatro majors y aún tiene opciones de terminar el año como número 1 del mundo. El jugador de 29 años superó en la final a Ben Shelton con solvencia y confirmando que, tras su victoria en París el pasado mes de junio, se ha convertido en un tenista mucho más maduro y fiable en los cuatro grandes escenarios de la raqueta.

Toni Nadal ha analizado la victoria de Sascha en Nueva York y ha reflexionado sobre lo que supuso para el alemán ganar su primer grand slam en Roland Garros, dotándole de la confianza y serenidad necesarias para ofrecer su mejor versión en el US Open.

"La tranquilidad y la confianza en uno mismo que proporciona la victoria en uno de los cuatro torneos del Grand Slam, la volvimos a comprobar el domingo con la actuación de Sascha Zverev. Su triunfo en el último Roland Garros lo ha transformado en un jugador diferente. Ha pasado de ser un tenista al que este tipo de torneos lo atenazaban y le impedían demostrar su potencial, a poder ofrecer, en cambio, su mejor versión. Tras su triunfo en París, disputó su mejor torneo de Wimbledon hasta el momento, solo siendo superado por el número uno del mundo, Jannik Sinner, en una apretada final", reflexiona Toni Nadal en El País.

"En Nueva York nos ha ofrecido, de nuevo, su mejor cara. Si bien empezó el torneo algo dubitativo, con victorias apuradas en las dos primeras rondas -teniendo que llegar en ambas al quinto set-, a medida que la competición fue avanzando serenó su juego y fue elevando su nivel paulatinamente hasta llevarlo a la victoria (más bien contundente) contra Shelton. Apoyándose en un gran servicio, supo plantear la táctica correcta en todo momento. En todo momento, templó muy bien sus nervios, no perdió la concentración y aguantó perfectamente la presión en los instantes más complicados", analiza el que fuera entrenador de Rafa Nadal.

La pelea por terminar el año como número 1 de la ATP

En este punto, Toni Nadal opina que este segundo título de grand slam convertirá a Zverev en un tenista mucho más peligroso para Sinner y Alcaraz, los dos grandes dominadores del circuito en las dos últimas temporadas.

"Este segundo título de Gran Slam le permitirá a Zverev, de 29 años, luchar abiertamente por el número uno de final de temporada, además de suponer un nuevo impulso en su carrera. Algo que creo que lo acercará todavía más a sus máximos rivales: Alcaraz y Sinner", opina Toni Nadal.

Por último, Toni Nadal recuerda la transformación de Wawrinka tras su victoria en el Open de Australia 2014, lo que demuestra que ganar un grand slam otorga una dosis extra de confianza y tranquilidad a un tenista capaz de alzara el título en uno de los cuatro escenarios mundiales de la raqueta.

"El pasado sábado, un día antes de la final entre Alexander Zverev y Ben Shleton, varios entrenadores de la Academia de Rafael y yo estuvimos tratando de dilucidar qué desenlace sería más favorable para los intereses del tenis español. Para Carlos Alcaraz, sobre todo, pero para Rafa Jódar también, por supuesto. Recuerdo cómo la victoria de Stanislas Wawrinka en el Open de Australia de 2014 le cambió al suizo su propia percepción y se convirtió a partir de aquel momento en un jugador mucho más peligroso para sus rivales. Hoy sabemos ya que el vencedor de este US Open fue el jugador alemán, pero si el triunfo le hubiera correspondido al joven norteamericano, probablemente habría sucedido lo mismo. Por su edad, solo un año mayor que Carlos, se habría convertido en uno de sus máximos rivales, un hecho que se alargaría presumiblemente a lo largo de la carrera de ambos. Como esto no ha pasado, de momento, eso se queda en una mera especulación, pero es fácil presumir que tendrá nuevas oportunidades que no nos permiten descartar nuevas hipótesis", explica Toni Nadal.

La gran pregunta ahora es saber si Zverev logrará derrota a Sinner y Alcaraz si en un futuro se cruza con ellos en un grand slam. Y es que el alemán solo ha perdido ante ellos en los cuatro majors que ha disputado este año: semifinales del Open de Australia ante el murciano y final de Wimbledon ante el de San Cándido.