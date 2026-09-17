Justin Gaethje responde a Topuria: "Una excusa patética, tan terrible como tu última actuación"

La revancha entre Ilia Topuria y Justin Gaethje parece haber comenzado. El hispano georgiano y el estadounidense han tenido este miércoles un intercambio de pareceres como primer paso a que la UFC organice una revancha tras la incontestable victoria de the Highlight frente a El Matador el pasado 14 de junio en el UFC Fredoom 250 de la Casa Blanca.

El peleador de Arizona (28-5), actual campeón del peso ligero, destrozó a Topuria aquel día en una de las mayores sorpresas de la UFC. El Matador (17-1) llegaba invicto y como doble campeón y se marchó con ko técnico al final del cuarto asalto.

Meses después de la dura derrota en la Casa Blanca, El Matador anunciaba este miércoles su regreso tras completar las pruebas médicas.

"Pruebas médicas finales realizadas. Estoy de vuelta. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por muerto todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene los cojones. Gracias a todos por el apoyo", señalaba Ilia Topuria.

El Matador finalizaba su contundente mensaje con una acusación sin fundamento contra Justin Gaethje: "La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos. Nos vemos pronto".

Y, claro está, Justin Gaethje no tardaba en responder al peleador hispano georgiano. El veterano peleador de Safford, Arizona, replicaba a Topuria y le acusaba de usar "una excusa patética", tres meses después de su derrota en la Casa Blanca.

"94 días y lo mejor que pudiste inventar es una excusa patética. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, chico", replicaba Justin Gaethje a Ilia Topuria.

Posible fecha para el regreso de Ilia Topuria

Todavía no se sabe exactamente cuándo volverá Ilia Topuria a meterse en un octógono, pese a que Dana White, presidente de la UFC, indicaba que El Matador podría volver a pelear próximamente. "Topuria está listo para pelear. Nosotros estamos listos para él", afirmaba Dana White en The Jim Rome Show.

Pero desde el equipo de Ilia Topuria se ha desmentido que El Matador vaya a volver próximamente, dibujando un regreso para comienzos de 2027.

"No sé a qué se refiere ni qué información está usando para hacer ese tipo de anuncio. En este momento estamos enfocados en comenzar a entrenar y poder restablecer un campamento de entrenamiento", explicaba Jesús Gallo, preparador físico de Topuria, en una conversación en el canal de YouTube del periodista Jorge Ebro.

"No estamos enfocados en una pelea de regreso. Honestamente, realmente está progresando increíblemente bien, pero aún no hemos comenzado un campamento de entrenamiento real ni a hacer entrenos de MMA", añadía Gallo.

La realidad es que el escenario más posible para el regreso de Ilia Topuria serían los primeros meses de 2027, un calendario que podría cuadrar con los planes de un Justin Gaethje que no es proclive a volver a pelear hasta el próximo año.