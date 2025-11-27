El 'enganchón' de Mbappé tras su póker en Atenas: "Es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"

Kylian Mbappé fue el MVP de la noche en Atenas: marcó 4 goles en el triunfo del Real Madrid por 3-4 ante el Olympiacos en la Champions League. Sin embargo, la estrella francesa se mostró molesta tras el partido ante la pregunta de si siente que el equipo sufre de Mbappedependencia y depende mucho de sus goles.

"Creo que esta pregunta es una falta de respeto a ti y una mala pregunta", empezó contestando el galo al compañero de radio Marca. Mbappé, que suma 8 goles en 5 partidos, destacó que "cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo, de normal, es marcar goles".

"No tienes que decir dependencia, tienes que decir que soy uno de los responsables porque no hemos ganado"

"Puedo decir que sin nuestros jugadores no ganamos el partido", subrayó. E insistió en su mensaje de que "en cada equipo hay jugadores con un trabajo que hacer y el mío es marcar goles, que al final es lo que puedo hacer para el equipo".

"No pienso que haya dependencia o algo así. Es más una cosa de periodistas o de gente de fuera", apuntilló el galo, que ha marcado 22 goles en 18 partidos; sin embargo, no marcó contra Liverpool, Rayo Vallecano y Elche... y en esos partidos el Real Madrid no ganó.

"No tienes que decir dependencia, tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado y porque mi trabajo es marcar goles... no dependencia. Eso es lo que tienes que decir, no la dependencia. Tienes que decir que Kylian no ha marcado y que Kylian tiene que marcar", contestó Mbappé, quien suma más de la mitad de los goles del Real Madrid esta temporada: 22 de 40.

"Tenemos que proteger al entrenador"

Tras el partido, el delantero francés quiso enviar un mensaje de calma, unidad y protección interna en un momento clave de la temporada: "Veo bien al equipo, aunque hay cosas que mejorar. La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Madrid. Nosotros tenemos que protegernos, proteger al entrenador y a todo el 'staff'. Tenemos que estar juntos porque vamos a jugar por todo esta temporada", afirmó en declaraciones a Movistar+.

El Real Madrid llegaba al encuentro tras tres partidos sin ganar, una mala racha que Mbappé no quiso minimizar. "Fue muy importante volver a ganar. Estuvimos tres partidos sin ganar y es muchísimo para un equipo como nosotros. Hoy era importante ganar para seguir con el objetivo de estar entre los ocho primeros, que es lo principal en esta primera parte de la Champions", señaló.

"Empezamos muy mal"

Mbappé analizó sin rodeos el irregular partido del conjunto blanco en Grecia: "Empezamos muy mal, con muchas pérdidas. Después controlamos el partido, metemos muchos goles y tuvimos ocasiones, pero en la segunda parte fue un poco mano a mano", valoró.

El delantero, decisivo en cada fase del juego, insistió en que el equipo aún tiene margen de mejora: "Tenemos que verlo otra vez. Tuvimos secuencias con el control del partido, con goles y ocasiones. Y tenemos que seguir por esa vía".

La victoria sitúa al Real Madrid muy cerca del objetivo de clasificarse entre los ocho primeros de esta nueva fase de liga de la Champions. Y lo hace sostenido por la figura de un Mbappé que, en Grecia, volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del mundo.

