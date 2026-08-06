Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

La razón detrás de la decisión de Carlos Alcaraz de no jugar en Cincinnati

El periodista Germán R. Abril sostiene que la renuncia al Masters de Cincinnati "no implica un paso atrás" en la recuperación de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Sinner

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Sinner Reuters

Publicidad

El mundo del tenis conocía este miércoles la renuncia de Carlos Alcaraz a disputar el Masters 1.000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto), el torneo que apuntaba a ser el escenario del regreso del campeón de siete grand slam tras cuatro meses fuera del circuito por una lesión en su muñeca derecha. El pupilo de Samu López se encuentra en la recta final de su recuperación y lleva ya varios días entrenando a alta intensidad y usando su mano derecha sin aparentes problemas.

Todo parecía destinado a ver a Carlitos de vuelta en Cincinnati, pero la organización del torneo confirmaba su baja en la madrugada del miércoles 5 de agosto.

"Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!", indicó este miércoles la organización del Cincinnati Open desde la red social X.

La noticia supuso un jarro de agua fría para todos los aficionados que ya contaban los días para ver el regreso de Carlos Alcaraz, justo a las puertas del US Open (30 de agosto al 13 de septiembre), último grand slam y que el murciano conquistó el año pasado de forma brillante. Inevitablemente, la preocupación sobre una posible recaída en su lesión de muñeca creció tras conocerse la baja del murciano en Cincinnati, pero periodistas cercanos al entorno de Carlos Alcaraz han apuntado que todo sigue su curso y va "por buen camino".

"La readaptación va por buen camino, pero requiere de más tiempo"

El periodista Germán R. Abril informaba que la renuncia a jugar en Cincinnati "no implica un paso atrás en la recuperación" del actual campeón del Open de Australia y el US Open.

"Lo conté hace un mes. La idea era llegar a Cincinnati, pero los plazos los marcarían sus sensaciones y las de su equipo. Que no llegue para Cincy no implica un paso atrás en la recuperación. Es, simplemente, que la readaptación va por buen camino, pero requiere de más tiempo", señalaba Germán R. Abril.

"Es una decisión meditada con tiempo, no tomada de la noche a la mañana. La evolución es favorable, pero por tiempos llegaría muy justo para competir en Cincy y se trata de no arriesgar en ningún paso, más aún con el US Open tan cerca en el calendario", tranquiliza el periodista Germán R. Abril.

Álvaro Sánchez, otro periodista con información de primera mano sobre Carlos Alcaraz, pedía confiar en el equipo del murciano y el proceso de recuperación de su muñeca derecha.

"Pues por tiempos parece la decisión más prudente, el objetivo tiene que ser el US Open en plenitud. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los entrenamientos y la puesta a punto. Trust the process", indicaba Álvaro Sánchez.

Además, el citado periodista negaba la información aparecida en La Verdad de Murcia y en la que se sostenía que desde el equipo de Carlos Alcaraz barajaban pedir una wild card para disputar el ATP250 de Winston-Salem (del 23 al 29 de agosto) para llegar al US Open con algún partido oficial en sus espaldas.

El nuevo método de entrenamiento de Carlos Alcaraz: ¿por qué utiliza un parche en el ojo derecho?

Alcaraz con un cono en su ojo derecho

Publicidad

Deportes

Alcaraz con un cono en su ojo derecho

El nuevo método de entrenamiento de Carlos Alcaraz: ¿por qué utiliza un parche en el ojo derecho?

Luis Rubiales, en el anuncio de las sedes de España para el Mundial 2030 celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

La cronología de una candidatura sin sede para la final: así se gestó el Mundial 2030

Imagen del futbolista David Owiri

Muere asesinado David Owiri, futbolista de 27 años: "Nuestro capitán fue víctima de un brutal ataque"

Carlos Alcaraz entrenando este viernes en Murcia
Tenis

Greg Rusedski, pesimista con el regreso de Alcaraz: "Ya puedes descartarlo del US Open, no hay manera de que..."

Claudio Tapia y Gianni Infantino, en el Atlanta Stadium el pasado 15 de julio
FIFA

AFA muestra su apoyo a la gestión de Gianni Infantino: "El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo"

Rafa Jodar resta una pelota ante Lorenzo Musetti en Montreal
Tenis

Rafa Jódar somete a Lorenzo Musetti y se cita con Lehecka en los octavos de Montreal

El de Leganés vuelve a ganar al italiano (6-4 y 6-3) y avanza a los octavos de final del Masters 1.000 de Canadá.

Vinicius Jr en una publicación en su cuenta junto a la del Real Madrid en Instagram.
Vinicius Jr

Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032: "6 años más y para siempre"

El club lo ha confirmado así desde un comunicado oficial en su página web y redes sociales.

Pablo Sievert, en pleno reto por Madrid

El reto viral del runner Pablo Sievert: correr por superficie siguiendo todas las líneas del Metro de Madrid

El piloto de rallies Gil Membrado

Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

Yan Diomande, en un partido con el Leipzig

El Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas

Publicidad