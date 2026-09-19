Raphinha repite hat-trick ante el Sevilla y firma el tercer mejor inicio goleador en la historia de la Liga (1-3)

Otra vez Raphinha. Uno, dos y tres. El brasileño sumó en el Sánchez Pizjuán su segundo hat-trick consecutivo en la remontada del líder ante un Sevilla que fue de más a menos (1-3).

Raphinha no despierta al Barça de su sueño

El delantero carioca fue absolutamente crucial para que los azulgrana mantuvieran su pleno de victorias (siete de siete) y puntos (21 de 21) ante un Sevilla que se adelantó en el 19' pero que no pudo igualar la intensidad física, y mucho menos la calidad de los pupilos de Flick.

Raphinha, con goles en el 22', en el 52' y en el 69', firmó su segundo triplete seguido (Racing y Sevilla), y lo hizo a lo grande: marcó con la derecha, de cabeza y con la izquierda... de picadita. El hat-trick perfecto. Es el mejor jugador del mundo en estos momentos, y el más decisivo. Y de lejos, por lo menos lo segundo... Solo Messi (tres veces) y Luis Suárez consiguieron enlazar hat-tricks en el Barça, y el último en hacerlo fue Griezmann en la 2017-2018, según datos de 'MisterChip (Alexis)'.

Y lo más increíble de todo es que el internacional por Brasil, con 12 goles en las siete primeras jornadas, ha cuajado el tercer mejor inicio goleador en la historia de la competición, solo superado por los 13 goles de Cristiano Ronaldo en la 2014-15 y los 14 de Echevarría en 1943-44 ('MisterChip(Alexis)). Por supuesto, el mejor en la historia del Barça, y eso que por ahí andan multitud de récords de un tal Leo Messi.

Jornada perfecta para el Barça

Los hispalenses, por su parte, pueden irse con el 'premio' de haber sido el equipo que más ha complicado al Barça de Flick en este inicio de temporada. Los culés gozarán de una jornada perfecta: victoria, liderato asegurado y a ver con tranquilidad el derbi madrileño, donde sacarán más ventaja a Atleti, Real Madrid... o ambos.