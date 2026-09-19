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Asturias

Muere una senderista tras caerse mientras se colocaba la mochila en la ruta del Cares, Asturias

La mujer perdió el equilibrio a los cuatro kilómetros del inicio de la ruta desde Pocebos.

Imagen de archivo de los Picos de Europa

Imagen de archivo de los Picos de Europa Europa Press

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Una senderista ha perdido la vida este sábado al sufrir una caída mortal mientras hacía la ruta del Cares, en Cabrales, Asturias.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado de la noticia poco después de que se confirmara el fallecimiento. La mujer se cayó sobre las 13:00 de la tarde cuando apenas llevaba cuatro kilómetros del inicio de la ruta desde Pocebos, pasada la majada de Culiembro.

Se cayó al colocarse una mochila de gran peso

El fallecimiento se produjo, según los testigos presenciales que avisaron al 112, porque la mujer perdió el equilibrio al colocarse una mochila de gran peso en la espalda, provocando que se desestabilizara y cayera, muriendo prácticamente en el acto.

Al lugar de los hechos se personaron efectivos del SEPA, que llegaron en helicóptero y el grupo de rescate, además del GREIM de la Guardia Civil.

Según datos del GREIM, en 2025 realizaron 1.210 rescates, atendiendo a 1.892 personas, de los cuales 144 fallecieron, 771 resultaron heridos y 977 ilesos. Eso sí, todos estos rescates incluyen distintas actividades de montaña (senderismo, escalada, barranquismo, esquí de montaña, etc.). No obstante, según informó el Diario de León, entre enero y julio de 2025, el senderismo fue la actividad que más rescates generó: 376 de 689 (54,5%).

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