Trump anuncia una "Fuerza de la IA" y prepara el nombramiento de un "zar" para el sector

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la creación de una "Fuerza de la Inteligencia Artificial" y la próxima designación de un "zar" dentro de su Administración para impulsar y coordinar el desarrollo de esta tecnología, después de que varios líderes del sector hayan advertido en los últimos días sobre los riesgos asociados a su rápido avance.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha rechazado las advertencias que presentan el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial como una posible amenaza para la existencia humana y ha defendido, por el contrario, que Estados Unidos debe mantener el ritmo de expansión de esta industria.

"De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y velaremos por su desarrollo. Sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente", ha declarado.

El presidente estadounidense ha señalado así al sistema judicial como una salvaguarda frente a posibles malas prácticas relacionadas con la inteligencia artificial, al tiempo que ha insistido en la necesidad de favorecer su desarrollo.

Trump compara la IA con Internet

Trump ha comparado el actual desarrollo de la inteligencia artificial con otros grandes avances tecnológicos de la historia reciente, entre ellos Internet, y ha definido esta transformación como "la próxima revolución industrial".

El mandatario republicano ha llegado a afirmar que el impacto de la IA podría ser incluso mayor que el de Internet y ha apuntado a la posibilidad de que esta tecnología llegue a representar el 25 por ciento del Producto Interior Bruto de Washington.

En este contexto, Trump ha anunciado la creación de la denominada "Fuerza de la Inteligencia Artificial", aunque por el momento no ha ofrecido detalles sobre su estructura, funciones o composición.

"Estoy creando la Fuerza de Inteligencia Artificial, de forma muy similar a como hice con la Fuerza Espacial, que ha sido un éxito tremendo durante mi primer mandato. Con ese fin, anunciaré, en un futuro próximo, al 'zar' de la IA", ha matizado.

Una vacante desde marzo

El futuro nombramiento cubrirá el puesto que quedó vacante tras la salida de David Sacks, quien había sido designado en diciembre de 2024 como responsable de Inteligencia Artificial y criptomonedas de la Casa Blanca.

Sacks concluyó su mandato como funcionario especial el pasado mes de marzo. La Administración Trump prevé ahora recuperar esta figura para coordinar la política relacionada con la inteligencia artificial.

El anuncio se produce además mientras Washington prepara una próxima cumbre entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping, en la que la competencia entre ambos países por el liderazgo tecnológico mundial en el ámbito de la inteligencia artificial previsiblemente ocupará un lugar destacado.

Precisamente la semana pasada, Sacks afirmó en declaraciones a la cadena CBS que los temores sobre una amenaza existencial derivada de la IA están "exagerados" y defendió que el desarrollo de esta tecnología debe continuar, aunque bajo una cautela razonable.