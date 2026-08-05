Carlos Alcaraz no jugará en Cincinnati y crece la duda sobre si llegará al US Open

Carlos Alcaraz no estará en el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto, al seguir recuperándose de su lesión en su muñeca derecha, según informaba esta madrugada la organización del Cincinnati Open.

"Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!", indicó este miércoles la organización del Cincinnati Open desde la red social X.

El ganador de siete grand slam lleva día entrenando con aparente normalidad y todo apuntaba a que su regreso al circuito sería en el Masters de Cincinnati, un torneo que conquistó el año pasado y que es la antesala del US Open, último grand slam del año que se juega del 30 de agosto al 13 de septiembre.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible", señaló el director del torneo, Bob Moran.

"Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro", añadió Moran.

De esta forma, Cincinnati se une a la lista de torneos a los que ha renunciado el jugador de El Palmar desde su lesión en el Conde de Godó el pasado 14 de abril. El pupilo de Samu López se ha visto obligado a renunciar a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal y Cincinnati.

¿Estará listo para el US Open?

La gran duda ahora es saber si Carlos Alcaraz estará en condiciones de reaparecer en el US Open, un major que conquistó de forma brillante la temporada pasada, apabullando en la final a Jannik Sinner. Si no reaparece en Flushing Meadows, el murciano se habrá perdido tres de los cuatro grand slam de la temporada, solo jugó el Open de Australia, donde salió campeón y logró completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años.

Tras el US Open, solo quedará la gira asiática de pista rápida (Cina, Tokio y Shanghái), el Masters de París y la Nitto ATP Finals, a finales de año en Turín. Habrá que ver cuándo y cómo reaparece Carlos Alcaraz, cuyo último partido fue ante Otto Virtanen el pasado 14 de abril.