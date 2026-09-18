Un terremoto de 4,7 sorprende al equipo español de Copa Davis en pleno entrenamiento en Chile

El equipo español de Copa Davis está en Chile donde este fin de semana se enfrenta al conjunto chileno en busca del pase a las finales de la Copa Davis en Bolonia. Y este viernes el equipo de David Ferrer se ha llevado un pequeño susto cuando un terremoto leve, de intensidad 4,7, ha sacudido la capital de Chile. El temblor ocurrió cuando Rafa Jódar y Jaume Munar se ejercitaban y prácticamente pasó desapercibido para la expedición española que estaba en el recinto Court Central Anita Lizana.

Lo cierto es que el terremoto fue tan leve que ni los jugadores ni el capitán, David Ferrer, notaron el seísmo. Los que sí lo notaron fueron los miembros de la Federación Internacional de Tenis, ubicados en el edificio, quienes advirtieron de la situación al combinado español, que continuó con la práctica con normalidad. No hubo daño alguno durante el terremoto, ni personales ni en las instalaciones.

"Estábamos entrenando en pista central.. estaban Rafa Jódar y Jaume Munar entrenando pero ellos no han enterado de nada, ni el capitán tampoco. No hemos notado nada. Pero han aparecido representantes de la ITF porque estaban en la oficina y han notado vibraciones en las paredes y se han asustado un poco", señaló la Federación Española de Tenis a la Agencia EFE.

"Después, hablando con la gente, sí que han notado vibraciones. Pero el entrenamiento no se ha parado en ningún momento y ha sido cuando ha terminado, que se ha comentado el asunto, cuando nos han dicho eso", explica la Federación Española de Tenis.

"Por lo visto ha sido un sismo de 4,4 o 4,7..no sé exactamente. Pero bueno, la gente local no le ha dado mucha importancia y lo han tomado como si fuera algo más o menos habitual. Todo bien y no ha pasado nada. Casi ni nos hemos enterado", ha apuntado la RFET.

Orden de juego de la eliminatoria Chile vs España

España se medirá a Chile este fin de semana con el pase a las finales de la Copa Davis de Bolonia en juego. Dani Mérida abrirá la eliminatoria ante Alejandro Tabilo y Rafa Jódar se medirá en el segundo partido a Cristian Garín.

El domingo se jugará el dobles (Tomás Barrios / Alejandro Tabilo vs Jaume Munar / Pedro Martínez) y, de ser necesarios, los otros dos individuales (Tabilo vs Jódar y Cristian Garín vs Dani Mérida).

Sábado, 19 de septiembre - 13:00h (18:00h en España)

Alejandro Tabilo (CHI) vs Daniel Mérdia (ESP)

Cristian Garín (CHI) vs Rafael Jódar (ESP)

Domingo, 20 de septiembre - 12:00h (17:00h en España)

Tomás Barrios / Alejandro Tabilo (CHI) vs

Jaume Munar / Pedro Martínez Portero (ESP)

Alejandro Tabilo (CHI) vs Rafael Jódar (ESP)

Cristian Garín (CHI) vs Daniel Mérida (ESP)

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