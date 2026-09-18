Raphinha y su renovación con el Barça: "Ojalá terminé mi carrera aquí"

Raphael Dias 'Raphinha' está firmado un comienzo de temporada espectacular, con nueves goles en seis partido de LaLiga y dos en el estreno de Champions ante el Feyenoord. El brasileño es el futbolista más en forma de un Barça intratable y, en este contexto, ha ofrecido una entrevista a RAC1 en la que ha dejado clara su intención de renovar su contrato (finaliza en 2028) y retirarse en el club culé.

"Viendo como he empezado la temporada, creo que me da por unos años más. Esto depende del club y del entrenador. Estaría muy contento de alargar mi contrato y ojalá terminé mi carrera aquí. Hemos hablado un poco, nada oficial, peor hemos empezado a conversar", ha desvelado Raphinha.

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza, 'Deco', admitió recientemente el interés por renovar el contrato del futbolista brasileño.

Raphinha, que llegó al Barcelona en 2002 procedente del Leeds, renovó su contrato en 2025, ampliando el mismo hasta 2028.

"Cuando renové lo hice hasta el 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría físicamente. Estoy muy agradecido al Barcelona, se ha convertido en el club de mi vida, soy un aficionado más", ha indicado Raphinha.

Solo cuatro años después de su llegada al Barcelona, Raphinha es ya el capitán del equipo azulgrana y una de las piezas clave de Hansi Flick, quien esta temporada ha tomado la decisión de colocarlo en la posición de 'nueve'.