Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Automovilismo

Verstappen sale el último contra 100 pilotos de karts en Silverstone... ¡y gana la carrera!

El neerlandés salía en última posición, la 101. Treinta vueltas en total... pero al campeón del mundo de F1 le sobraron vueltas para pasar a sus rivales y terminar la carrera en primera posición.

Max Verstappen se enfrenta a 100 karts en Silverstone

¡Max Verstappen contra 100 karts! La victoria más increíble de Mad Max en Silverstone | Vanessa Blasco

Publicidad

Vanessa Blasco
Vanessa Blasco
Publicado:

Cien karts preparados para comenzar la carrea y en última posición, la 101, estaba el cuatro veces campeón del mundo de fórmula Max Verstappen. El neerlandés contra todos. Con la señal del semáforo verde comenzaba la competición, el reto para Verstappen era superar a todos los pilotos y acabar el primero. Parecía tarea complicada.

La carrera completa eran treinta vueltas en poco más de media hora y a Verstappen le han sobrado la mitad de las vueltas para ponerse en primera posición. En trece vueltas ya estaba el primero y sólo en la primera vuelta ya había adelantado a más de la mitad del grupo, concretamente a 64 pilotos.

"Pude divertirme mucho"

Al resto de karts se los fue comiendo poco a poco, para ellos aguantar por delante de Verstappen el máximo de tiempo posible era todo un logro. "Ha sido una gran experiencia que nunca sabes como va a salir. La primera parte salió bien y pude divertirme mucho intentando darles caza a todos", así hablaba Verstappen tras acabar primero.

Treinta minutos de carrera que finalizaba con el campeón del mundo en primer puesto después de haber superado al resto de pilotos. Con él en meta entraron dos coches más para completar la segunda y tercera posición del podio.

"No lo había soñado porque pensaba que era surrealista competir contra Max y terminar segundo detrás de él, pero ha sido increíble, la verdad", emocionado se mostraba Jacky Martens, piloto que consiguió quedar en segunda posición y aguantar la presión de Verstappen desde el principio hasta el final de la carrera.

Podio para Verstappen en el circuito de Silverstone en Inglaterra donde el piloto, Max Verstappen volvió a demostrar que en un circuito no hay coche que le haga sombra.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Partido entre Corea del Sur y Bangladés y los organizadores reproducen por error el himno de Cora del Norte

Los jugadores de Bangladés y Corea del Sur antes del partido en los Juegos Asiáticos

Publicidad

Deportes

Max Verstappen se enfrenta a 100 karts en Silverstone

Verstappen sale el último contra 100 pilotos de karts en Silverstone... ¡y gana la carrera!

David Ferrer, Rafael Jódar, Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez en Santiago (Chile)

Un terremoto de 4,7 sorprende al equipo español de Copa Davis en pleno entrenamiento en Chile

Raphinha celebra un gol ante el Racing de Santander

Raphinha y su renovación con el Barça: "Ojalá terminé mi carrera aquí"

Zidane atiende a los medios en la rueda de prensa en París
Francia

Zidane explica el porqué de no convocar a Aurélien Tchouméni: "Pienso que..."

Carlos Alcaraz, en su partido ante Ben Shelton en el US Open
Tenis

Rick Macci, sobre Alcaraz: "Es un unicornio, si se mantiene libre de lesiones..."

Los jugadores de Bangladés y Corea del Sur antes del partido en los Juegos Asiáticos
Juegos Asiáticos

Partido entre Corea del Sur y Bangladés y los organizadores reproducen por error el himno de Cora del Norte

Grave error por parte de la organización de los Juegos Asiáticos, que este año se celebran en Japón.

Marcos Llorente atiende a los medios en Majadahonda
Fútbol

Marcos Llorente: "Todos los españoles queremos a Ceuta. Y cada uno es libre de...."

El futbolista del Atlético de Madrid se ha pronunciado sobre la polémica de las camisetas en apoyo a Ceuta por parte de Vinícius, Mbappé y Konaté.

La visita de Florentino Pérez junto a Butragueño y Pirri a Ceuta

Florentino Pérez lleva el apoyo del Real Madrid a Ceuta: "Esperamos que recupere la normalidad lo antes posible"

Luis de la Fuente en Las Rozas

De la Fuente señala al Barça: "Me da pena que los campeones no hayan tenido reconocimiento"

Mbappé durante el Real Madrid-Real Sociedad

Mbappé sigue su campaña al Balón de Oro: "Lo importante es que vuelva al Bernabéu y a los madridistas"

Publicidad