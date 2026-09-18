Verstappen sale el último contra 100 pilotos de karts en Silverstone... ¡y gana la carrera!

Cien karts preparados para comenzar la carrea y en última posición, la 101, estaba el cuatro veces campeón del mundo de fórmula Max Verstappen. El neerlandés contra todos. Con la señal del semáforo verde comenzaba la competición, el reto para Verstappen era superar a todos los pilotos y acabar el primero. Parecía tarea complicada.

La carrera completa eran treinta vueltas en poco más de media hora y a Verstappen le han sobrado la mitad de las vueltas para ponerse en primera posición. En trece vueltas ya estaba el primero y sólo en la primera vuelta ya había adelantado a más de la mitad del grupo, concretamente a 64 pilotos.

"Pude divertirme mucho"

Al resto de karts se los fue comiendo poco a poco, para ellos aguantar por delante de Verstappen el máximo de tiempo posible era todo un logro. "Ha sido una gran experiencia que nunca sabes como va a salir. La primera parte salió bien y pude divertirme mucho intentando darles caza a todos", así hablaba Verstappen tras acabar primero.

Treinta minutos de carrera que finalizaba con el campeón del mundo en primer puesto después de haber superado al resto de pilotos. Con él en meta entraron dos coches más para completar la segunda y tercera posición del podio.

"No lo había soñado porque pensaba que era surrealista competir contra Max y terminar segundo detrás de él, pero ha sido increíble, la verdad", emocionado se mostraba Jacky Martens, piloto que consiguió quedar en segunda posición y aguantar la presión de Verstappen desde el principio hasta el final de la carrera.

Podio para Verstappen en el circuito de Silverstone en Inglaterra donde el piloto, Max Verstappen volvió a demostrar que en un circuito no hay coche que le haga sombra.

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