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Rafa Jódar remonta ante Moutet en su estreno en Montreal

El de Leganés supera un complicado estreno (4-6, 6-1 y 6-3) ante Corentin Moutet en el Masters 1.000 de Canadá. Rafa Jódar se medirá este jueves en tercera ronda a Lorenzo Musetti.

Rafa Jódar ejecuta un revés

Rafa Jódar ejecuta un revés Marcin Cholewinski / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

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Rafa Jódar, sin apenas tiempo de descanso tras disputar la final del ATP500 de Washington el pasado lunes, superó un comprometido debut en el Masters 1.000 de Canadá, donde tiró de otra remontada marca de la casa para superar (4-6, 6-1 y 6-3) a Corentin Moutet en dos horas y 17 minutos. El tenista madrileño se medirá este jueves a Lorenzo Musetti, a quien ya ganó hace unos días en Washington, en la tercera ronda del torneo de Montreal.

El duelo ante Moutet se le comenzó a complicar a Jódar en el quinto juego del primer set, momento en el que el tenista francés quebró el servició del joven jugador madrileño para anotarse la primera manga.

Las cosas aún se pusieron más complicadas con otro break del jugador galo al inicio del segundo set, pero ahí apareció la reacción de Jódar y con tres breaks consecutivos se anotó el segundo set e igualó la contienda.

En el tercer set, Rafa Jódar tomó el control del partido y con dos break más se llevó el partido y sacó adelante un delicado estreno en el Masters 1.000 de Montreal.

El tenista madrileño se enfrentará en tercera ronda a Musetti (n.13), a quien la semana pasada derrotó en Washington en cuartos de final.

Rafa Jódar: "Estoy satisfecho con cómo manejé la presión"

Rafa Jódar ofreció sus impresiones tras su victoria ante Corentin Moutet en su debut en el Masters 1.000 de Canadá, que se disputa en Montreal.

"Estoy muy contento por la victoria, conseguí mi primer triunfo en Montreal. No es fácil cuando juegas una final el lunes por la lluvia y tienes que competir aquí el miércoles, pero es lo que hay. Lo acepté de la mejor manera posible, intenté adaptarme a las condiciones ayer y hoy, durante el calentamiento y el partido. Estoy satisfecho con cómo manejé la presión y todo lo que ocurrió", indicó el de Leganés en declaraciones recogidas por Punto de Break.

"No había tenido oportunidad de enterarme (sobre las bajas en el torneo), pero todavía queda un largo camino por recorrer. Eso son palabras mayores, yo voy partido a partido. Sé que mañana tengo otro encuentro contra un rival muy duro y solo tengo que centrarme en ese partido, porque pensar más allá no me ayuda ni a mí ni a ningún otro jugador", apuntó el de Leganés.

Rafa Jódar reconoció que ahora mismo no le obsesiona el ganar su primer Masters 1.000 de su carrera.

"Voy a intentar ganar todos los partidos que pueda, pero sabiendo que aquí todos juegan muy bien y que hay que prepararse para cada encuentro. Hoy hemos visto que Moutet hizo un gran partido, es un gran jugador, todos los que están aquí son de los mejores del mundo y hay que afrontar cada partido con la mejor mentalidad posible y con el mejor nivel de tenis", indicó Jódar.

Por último, analizó a Lorenzo Musetti, su próximo rival este jueves en Montreal.

"Jugamos la semana pasada, pero estoy seguro de que será un partido completamente diferente. Será un encuentro muy, muy duro, Musetti es un jugador muy complicado y, si quiero ganarle, tendré que estar en mi mejor nivel", avisó el tenista español.

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