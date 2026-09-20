Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta se prepara para una nueva jornada de protestas

Ceuta afronta este domingo una nueva jornada de protestas después de que este viernes, el nuevo centro temporal de acogida del puerto quedara completo con 1.700 migrantes. Sin embargo, alrededor de 3.000 personas quedaron fuera de las plazas disponibles, y tuvieron que regresar a asentamientos improvisados junto al litoral. A las plazas del puerto se suman los recursos de Loma Margarita, Loma Colmenar, el CETI y La Hípica, que elevan la capacidad total disponible a unas 5.020 plazas.

La situación volvió a generar tensión este sábado, cuando se convocó una concentración frente a la Delegación del Gobierno bajo el lema "Por los derechos de los niños de Ceuta", y con la consigna "Ceuta es España".

En paralelo, el Partido Popular anunció nuevas peticiones de comparecencia en el Senado para los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Exteriores, José Manuel Albares. El partido reclama explicaciones sobre la gestión de la entrada masiva, la coordinación con Marruecos y los avisos recibidos antes de la llegada de miles de personas.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene que no existían documentos que permitieran anticipar una entrada de semejante magnitud y defiende la colaboración con Marruecos.

Aumenta la vigilancia en la bahía de Cádiz

El Ejército de Tierra ha desplegado esta semana una Unidad de Defensa de Artillería de Costa en la bahía de Cádiz para reforzar la vigilancia marítima en una zona estratégica próxima al Estrecho de Gibraltar.

La unidad forma parte del Mando Operativo Marítimo y su misión es clara: vigilar en tiempo real lo que ocurre en el mar, controlar el tráfico marítimo y detectar embarcaciones que puedan presentar comportamientos sospechosos. Una información que permite generar alertas tempranas y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

En el dispositivo participan efectivos del Regimiento de Artillería de Costa número 4 y una unidad de protección militar. Su misión complementa el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, siempre dentro del marco legal y en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo las directrices del Gobierno y del Ministerio de Defensa.

Con miles de migrantes todavía fuera de los recursos de acogida, Ceuta encara este domingo una nueva jornada marcada por la presión social y política mientras continúa la crisis migratoria.

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