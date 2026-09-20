CRISIS EN CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta se prepara para una nueva jornada de protestas
Sigue aquí en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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Ceuta afronta este domingo una nueva jornada de protestas después de que este viernes, el nuevo centro temporal de acogida del puerto quedara completo con 1.700 migrantes. Sin embargo, alrededor de 3.000 personas quedaron fuera de las plazas disponibles, y tuvieron que regresar a asentamientos improvisados junto al litoral. A las plazas del puerto se suman los recursos de Loma Margarita, Loma Colmenar, el CETI y La Hípica, que elevan la capacidad total disponible a unas 5.020 plazas.
La situación volvió a generar tensión este sábado, cuando se convocó una concentración frente a la Delegación del Gobierno bajo el lema "Por los derechos de los niños de Ceuta", y con la consigna "Ceuta es España".
En paralelo, el Partido Popular anunció nuevas peticiones de comparecencia en el Senado para los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Exteriores, José Manuel Albares. El partido reclama explicaciones sobre la gestión de la entrada masiva, la coordinación con Marruecos y los avisos recibidos antes de la llegada de miles de personas.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene que no existían documentos que permitieran anticipar una entrada de semejante magnitud y defiende la colaboración con Marruecos.
Aumenta la vigilancia en la bahía de Cádiz
El Ejército de Tierra ha desplegado esta semana una Unidad de Defensa de Artillería de Costa en la bahía de Cádiz para reforzar la vigilancia marítima en una zona estratégica próxima al Estrecho de Gibraltar.
La unidad forma parte del Mando Operativo Marítimo y su misión es clara: vigilar en tiempo real lo que ocurre en el mar, controlar el tráfico marítimo y detectar embarcaciones que puedan presentar comportamientos sospechosos. Una información que permite generar alertas tempranas y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.
En el dispositivo participan efectivos del Regimiento de Artillería de Costa número 4 y una unidad de protección militar. Su misión complementa el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, siempre dentro del marco legal y en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo las directrices del Gobierno y del Ministerio de Defensa.
Con miles de migrantes todavía fuera de los recursos de acogida, Ceuta encara este domingo una nueva jornada marcada por la presión social y política mientras continúa la crisis migratoria.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Tellado tilda a Sánchez de "títere de Marruecos"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusaba a Pedro Sánchez de comportarse "como un títere del régimen de Marruecos" y de hacer una "dejación de funciones" ante la crisis migratoria de Ceuta.
Durante un acto del partido en Utrera (Sevilla), denunciaba el "abandono absoluto" del Gobierno y sostenía que ha dejado solos a los ceutíes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ante la llegada de 80.000 personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Patxi López acusa a PP y Vox de "aprovecharse" de la crisis de Ceuta
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado a PP y Vox de "aprovecharse" de la entrada masiva de migrantes en Ceuta para cargar contra el Ejecutivo. Frente a ello, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para "poner soluciones".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Fiscalía precisa que no ha abierto una "investigación general" sobre los centros de menores en Ceuta
La Fiscalía General del Estado ha precisado hoy que el Ministerio Público no ha abierto una "investigación general" sobre los centros de menores de Ceuta, después de tener conocimiento de la existencia de denuncias por presuntos abusos y vejaciones a menores migrantes en dichas instalaciones.
Según trasladaron fuentes de la Fiscalía, sus actuaciones se refieren a denuncias concretas presentadas ante la Policía y posteriormente puestas a disposición del órgano judicial.
"La Fiscalía no ha abierto una investigación general sobre los centros de menores de Ceuta ni está investigando, con carácter general, supuestos abusos o vejaciones en dichos centros", remarcaron.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. 51 días después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en la Ciudad Autónoma, todavía siguen 3.000 en las calles.
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