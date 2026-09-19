Muere Sandro Mazzola, leyenda del Inter y del fútbol italiano

Sandro Mazzola, leyenda del Inter y del fútbol italiano y mundial ha fallecido a los 83 años. El Inter de Milán, equipo en el que militó e hizo historia durante 17 años, ha informado de la noticia en sus redes sociales.

Historia del Inter y de Italia

"Hay quienes entran en la historia. Y luego hay quienes se convierten en la historia misma del Inter. De chico nerazzurro a símbolo eterno, Sandro Mazzola ha atravesado generaciones, ganando, emocionando y transmitiendo el amor por estos colores. Brillaba en el campo, brilla también ahora, la estrella del bigote. Que, como a menudo ha contado, tenía un solo, último, deseo: "Ser recordado como un buen hombre, que siempre da la cara, incluso cuando parece imposible"".

Ganó dos Copas de Europa y marcó un histórico doblete al Madrid

Mazzola llevaba un tiempo luchando contra una enfermedad que fue reduciendo sus apariciones en público. Fue uno de esos jugadores que ya no quedan, 'One Club Man', al jugar durante toda su carrera en el mismo equipo, el Inter. Ganó cuatro Serie A, dos Copas de Europa y dos Intercontinentales. Para la historia quedará el doblete que marcó al Real Madrid en la final de la Copa de Europa de 1965 en la que los italianos se impusieron al Madrid de Puskas y di Stefano por 3-1. También fue máximo goleador de la Serie A en 1965 y de la Copa de Europa un año antes.

Jugó 565 partidos y marcó 161 goles que lo convierten en el quinto máximo goleador de la historia del club. Con Italia fue internacional hasta en 70 partidos, anotando 22 goles y proclamándose campeón la Eurocopa 1968.

Su fallecimiento ha dejado en shock a Italia, tanto que Giorgia Meloni ha querido despedirse del histórico jugador en sus redes sociales: "Con la desaparición de Sandro Mazzola, perdemos a un gran campeón y una de las figuras más queridas en la historia del fútbol italiano. Leyenda del Inter y de los Azzurri campeones de Europa en 1968, hizo disfrutar y apasionar a generaciones de italianos, dejando una huella imborrable en nuestra nación. Su legado deportivo se suma al de su padre Valentino, capitán del Grande Torino y fallecido en la tragedia de Superga. A su familia, a todos sus seres queridos y a los aficionados, mis más sentidas condolencias".

Por supuesto, otros históricos del fútbol italiano, como Milán, Juventus, Torino, Lazio... y la UEFA han llorado la muerte de Mazzola.