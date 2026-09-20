Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Crisis de Ceuta

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno

Los sindicatos de Policía denuncian mafias en Playa Benítez y el Trampolín que se dedican a cobrar al mejor postor los asentamientos

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno | Antena 3

Publicidad

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Laura García, del sindicato de Policía, JUPOL, asegura que ha detectado grupos, organizaciones donde hay una estructura, donde "existe un líder" y todo ello para luchar por un trozo de playa: "Esas imágenes que vemos siempre de unos luchando contra otros es porque muchas veces se meten en su terreno" y porque lo que quieren es organizarse para el trapicheo de drogas, el trapicheo de armas, el trapicheo de objetos robados y esa es su zona, entonces no quieren que entre nadie más allí.

Machetes incautadas

Las armas ilegales, ahí entra también el papel de las mafias, asegura García, "porque cuando ves que empieza la criminalidad a subir, precisamente ves este tipo de armas". Los machetes, las navajas de tipo mariposa, cuhillos de gran tamaño, "bien las suministran las mafias o bien ya estaban en Ceuta", porque en la Ciudad Autónoma "hay barrios que son un poco más conflictivos" y la venta de armas prohibidas, ahora "mismo es un negocio".

Chozas a 25 euros, cigarrillos a dos

Se están alquilando ya estos asentamientos ilegales, por unos 25 euros por noche, "pero si cuando llega la noche sigue vacío, empiezan ya los descuentos de última hora por 10-15 euros". Era lo último que nos esperábamos, dice la portvoz de JUPOL, "que hasta se trapicheara ya con los asentamientos ilegales". Lo que más están incautando son armas blancas de todo tipo, machetes tipo selva que sirven para cortar todo lo que hay en la selva, es terrible.

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Publicidad

Sociedad

Marcha de ceutíes hacia el Tarajal para defender la españolidad de la ciudad

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cientos de ceutíes reivindican en el Tarajal la españolidad de la ciudad y la protección de la frontera

Imagen de una persona con un móvil

La cara B de los grupos de WhatsApp del colegio: saturación de los padres y problemas legales

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026

Los ceutíes vuelven a exigir soluciones a pie de la frontera: "Un caballa nunca se rinde"
CRISIS MIGRATORIA

Cientos de ceutíes se manifiestan en las fronteras y bloquean la del Tarajal

Imagen de archivo de Basterra
CASO ASUNTA

Basterra pide un nuevo permiso a seis meses de cumplir las tres cuartas partes de su condena

Coche policial
Valencia

Muere un hombre y tres personas resultan heridas tras un tiroteo entre dos clanes familiares en Alzira, Valencia

El suceso tuvo lugar a las cuatro de la madrugada por causas que todavía se desconocen.

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno
Crisis de Ceuta

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno

Los sindicatos de Policía denuncian mafias en Playa Benítez y el Trampolín que se dedican a cobrar al mejor postor los asentamientos

Un grupo de migrantes marroquíes en Ceuta

Detienen a un migrante en Ceuta por amenazar con un cuchillo a varios militares

Detenido por estafar más de un millón y medio de euros a agricultores de aceituna en Sevilla y Huelva

Detenido por estafar más de un millón y medio de euros a agricultores de aceituna en Sevilla y Huelva

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Publicidad