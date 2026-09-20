25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno

Laura García, del sindicato de Policía, JUPOL, asegura que ha detectado grupos, organizaciones donde hay una estructura, donde "existe un líder" y todo ello para luchar por un trozo de playa: "Esas imágenes que vemos siempre de unos luchando contra otros es porque muchas veces se meten en su terreno" y porque lo que quieren es organizarse para el trapicheo de drogas, el trapicheo de armas, el trapicheo de objetos robados y esa es su zona, entonces no quieren que entre nadie más allí.

Machetes incautadas

Las armas ilegales, ahí entra también el papel de las mafias, asegura García, "porque cuando ves que empieza la criminalidad a subir, precisamente ves este tipo de armas". Los machetes, las navajas de tipo mariposa, cuhillos de gran tamaño, "bien las suministran las mafias o bien ya estaban en Ceuta", porque en la Ciudad Autónoma "hay barrios que son un poco más conflictivos" y la venta de armas prohibidas, ahora "mismo es un negocio".

Chozas a 25 euros, cigarrillos a dos

Se están alquilando ya estos asentamientos ilegales, por unos 25 euros por noche, "pero si cuando llega la noche sigue vacío, empiezan ya los descuentos de última hora por 10-15 euros". Era lo último que nos esperábamos, dice la portvoz de JUPOL, "que hasta se trapicheara ya con los asentamientos ilegales". Lo que más están incautando son armas blancas de todo tipo, machetes tipo selva que sirven para cortar todo lo que hay en la selva, es terrible.