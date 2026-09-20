Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: ¡un derbi trascendental en este inicio de Liga!

La victoria del Barça en el Pizjuán (1-3) con un nuevo doblete de Raphinha mete más presión todavía a Atlético y Real Madrid, que juegan el primer derbi de la temporada y que buscan no distanciarse más de los azulgrana: los blancos están a tres y los rojiblancos a cinco.

Un derbi que vuelve a tener de todo, ambos equipos cerca en la clasificación, la 'vuelta' de Julián al Metropolitano tras la última pitada ante el Villarreal y, sobre todo, el 'reencuentro' entre Simeone y Mourinho 13 años después en un derbi madrileño.

Además de la evidente importancia del partido, el duelo de hoy es crucial para ambos equipos ya que uno de ellos, o ambos, perderán puntos y se distanciarán todavía más de un Barça que no solo no pincha nunca, sino que golea en la mayoría de partidos: 0-5, 2-0, 5-2, 0-5, 5-1, 2-4, 7-2 y 1-3. No tiene pinta de que el equipo de Flick vaya a dejarse muchos puntos, por lo que la exigencia de Atleti y Madrid debe ser total.

Onces oficiales y bajas del derbi

Tanto Simeone como Mourinho no podrán contar con varios jugadores, en los locales son baja Barrios y Sörloth, mientras que en el Real Madrid no estarán Mendy, Militao ni Rodrygo. Estas podrían ser las alineaciones del partido de hoy:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Baena, Cardoso, Koke, Giuliano; Lee y Julián Álvarez.