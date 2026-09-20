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Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: ¡un derbi trascendental en este inicio de Liga!
Simeone y Mourinho se vuelven a ver las caras en un derbi 13 años después. Atlético y Real Madrid protagonizan el primero de la temporada con el objetivo de no distanciarse más del Barça, que sigue sin fallar (21 de 21).
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La victoria del Barça en el Pizjuán (1-3) con un nuevo doblete de Raphinha mete más presión todavía a Atlético y Real Madrid, que juegan el primer derbi de la temporada y que buscan no distanciarse más de los azulgrana: los blancos están a tres y los rojiblancos a cinco.
Un derbi que vuelve a tener de todo, ambos equipos cerca en la clasificación, la 'vuelta' de Julián al Metropolitano tras la última pitada ante el Villarreal y, sobre todo, el 'reencuentro' entre Simeone y Mourinho 13 años después en un derbi madrileño.
Además de la evidente importancia del partido, el duelo de hoy es crucial para ambos equipos ya que uno de ellos, o ambos, perderán puntos y se distanciarán todavía más de un Barça que no solo no pincha nunca, sino que golea en la mayoría de partidos: 0-5, 2-0, 5-2, 0-5, 5-1, 2-4, 7-2 y 1-3. No tiene pinta de que el equipo de Flick vaya a dejarse muchos puntos, por lo que la exigencia de Atleti y Madrid debe ser total.
Onces oficiales y bajas del derbi
Tanto Simeone como Mourinho no podrán contar con varios jugadores, en los locales son baja Barrios y Sörloth, mientras que en el Real Madrid no estarán Mendy, Militao ni Rodrygo. Estas podrían ser las alineaciones del partido de hoy:
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- ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Baena, Cardoso, Koke, Giuliano; Lee y Julián Álvarez.
- REAL MADRID: Courtois; Dumphries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé
El Real Madrid le saca dos puntos al Atlético
En términos clasificatorios, el equipo de Mourinho ha sumado 15 de los 18 puntos hasta el momento. Perdió 1-0 ante el Betis en La Cartuja y es verdad que en las otras dos salidas ha sufrido de lo lindo, tanto que Carlos Espí tuvo que aparecer prácticamente en el descuento tanto en Cornellá (1-2) como ante el Elche (2-3).
El Atlético, a su vez, ha ganado cuatro de los seis partidos, empató a dos ante el Villarreal en el Metropolitano y perdió claramente en San Mamés ante el Athletic por 0-3. En los otros dos encuentros como local sí consiguió imponerse: 2-0 al Málaga y 4-0 Osasuna.
La hora de Vinicius...
El brasileño esperará firmar hoy un buen partido ante un rival exigente y que no se le da precisamente muy bien. Vinicius ha empezado la temporada a un nivel muy muy bajo, tanto que sigue siendo el foco de las críticas de muchos madridistas. Demasiadas pérdidas de balón, dificultades para desbordar y muchos goles fallados... Hasta él mismo lo reconoció tras el partido ante el Elche.
En siete partidos solo ha marcado un gol y ha repartido tres asistencias, y precisamente en los partidos en los que el Madrid pudo ganar con contundencia (4-1 a la Real, 4-0 al Málaga y 4-1 al Rayo). Hoy los focos volverán a estar puestos en él y en su fútbol.
El Madrid, con pesadillas cada vez que visita el Metropolitano
Aunque sí fue capaz de eliminar al Atlético hace dos años en la Champions League, los blancos sufren de lo lindo cada vez que visitan el Metropolitano en los últimos años. Es más, si nos centramos en los enfrentamientos en Liga, el Real Madrid solo ha conseguido imponerse en la casa rojiblanca en dos ocasiones desde 2017, llegando a pinchar hasta en siete de los últimos nueve partidos.
¡Sin Julián Álvarez, Bernardo Silva...!
Son las dos principales bajas, más esperada la del luso, porque con un gran Güler y un Bellingham sobresaliente no es raro que no tenga hueco. Mourinho quita a Arnold porque confía más defensivamente en Dumphries, Cucurella sigue imponiéndose a Carreras y Diomandé vuelve al banquillo. En el Atleti la delantera la forman Lee y Jonathan David.
¡¡TAMBIÉN HAY ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID!!
¡Con apenas cuatro minutos de diferencia entre uno y otro... ya tenemos el once de Diego Pablo Simeone! Y sí ¡¡JULIÁN ÁLVAREZ ES SUPLENTE!!
🔴⚪ ONCE: Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Giuliano, Llorente, Johnny, Grimaldo, Kang-In Lee, Baena y Jonathan David.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
Así salé José Mourinho en su primer derbi 13 años después del último.
⚪ ONCE: Courtois; Dumphries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
¡Bajas del partido de hoy!
Como no llegan los onces oficiales, vamos a recordar los que NO van a poder jugar el derbi madrileño. En el Atlético solo hay dos bajas, pero muy sensibles: Pablo Barrios y Sörloth, mientras que en el Real Madrid no estarán Militao, Mendy ni Rodrygo Goes.
¡Los onces del derbi, al caer!
Muchas ganas de ver la alineación de Simeone y Mourinho, la gran incógnita para los locales es si jugará Julián Álvarez, mientras que en el Real Madrid hay que ver si jugará Güler, Brahim, Bernardo Silva... Arriba no hay duda, Mbappé y Vinicius son intocables...
El Atlético 'apela' a Julián Álvarez
En su último partido como local ante el Villarreal le cayó una pitada monumental después de mostrar públicamente que quería irse del club y fichar por el Barça. Finalmente no se pudo llevar a cabo la operación porque el Atleti no quiere venderlo al club azulgrana. Julián Álvarez se ha quedado, ha jugado minutos en lo que llevamos de temporada y hoy apunta a ser titular después de recuperarse de su lesión.
El año pasado marcó un golazo de falta al Madrid... y los rojiblancos no tiene otra que apelar a su mejor delantero.
Simeone y Mourinho vuelven a verse las caras
Es uno de los alicientes de este primer derbi de la temporada. Mourinho y Simeone vuelven a verse las caras 13 años después de la última vez, que precisamente fue la final de Copa del Rey que ganó el Atleti al Madrid en el Santiago Bernabéu.
Desde entonces, muchos entrenadores han pasado por el Real Madrid (Ancelotti (dos ocasiones), Zidane (dos ocasiones), Lopetegui, Rafa Benítez, Solari, Xabi, Arbeloa y ahora Mourinho). En el Atleti, por contra, solo Simeone se ha sentado en el banquillo desde 2011. ESPECTACULAR.
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: alineaciones y última hora del derbi madrileño de hoy en LaLiga
¡¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos al derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el primero de la temporada...!!!
¡PARTIDAZO EN MAYÚSCULAS el que nos espera esta tarde a partir de las 16:15 en el Metropolitano! Ambos equipos muy cerca en la clasificación (dos puntos más el Madrid que el Atleti), con el reencuentro entre Simeone y Mourinho y con el objetivo de no dejar escapar al Barça...
¡En resumen, un derbi que tiene de todo! Atentos como siempre a los onces oficiales, y es que aquí hay mucha chicha, ¿a quién elegirá Mou? ¿jugará Julián Álvarez?
¡¡¡ARRANCAMOOOS!!!
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