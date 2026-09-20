Cientos de ceutíes se manifiestan en las fronteras y bloquean la del Tarajal

Cientos de ceutíes han marchado este domingo hacia la frontera del Tarajal para reivindicar la españolidad de Ceuta y reclamar la protección de su territorio, en una jornada de movilizaciones que ha culminado con el bloqueo del paso fronterizo durante aproximadamente una hora.

La protesta, convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), comenzó a mediodía en la explanada Juan Carlos I, situada a unos tres kilómetros de la frontera con Marruecos. Más de 200 personas se concentraron en este punto antes de iniciar el recorrido hacia el Tarajal.

Los participantes portaban banderas de Ceuta, España y Europa. La marcha estuvo encabezada por una bandera de defensa de Europa y una pancarta con el mensaje "S.O.S Ceuta invadida".

Durante la concentración se escucharon consignas como "delegado, dimisión" y "Tirano, canalla, tú no eres caballa", dirigidas al delegado del Gobierno en Ceuta, cuya destitución se ha reclamado en anteriores protestas ciudadanas.

Bloqueo del Tarajal

Una vez alcanzada la frontera del Tarajal, más de 200 manifestantes permanecieron en la zona e impidieron durante alrededor de una hora el paso de personas desde Marruecos hacia España. La protesta provocó una importante cola de personas que esperaban para cruzar el paso fronterizo.

La FPAV tenía previsto leer en el Tarajal un manifiesto para reivindicar la defensa de la frontera ceutí.

La marcha estuvo escoltada durante el recorrido por varios furgones de la Policía Nacional y efectivos militares.

Más de 110 motos en las calles

La jornada de movilizaciones coincidió con una concentración motera convocada también a las 12:00 horas y que reunió, según la organización, a más de 110 motocicletas.

La caravana partió de la Gran Vía y recorrió distintos puntos de Ceuta antes de dirigirse hacia Benzú. En ella participaron moteros de la ciudad y otros llegados desde la península.

La protesta motera se desarrolló bajo los lemas "por nuestra seguridad", "por nuestras fronteras", "por nuestras familias" y "por el futuro de Ceuta".

Los organizadores han señalado que la movilización forma parte de las distintas protestas que se vienen celebrando en Ceuta desde hace casi dos meses y que continuarán con nuevos actos durante la semana.