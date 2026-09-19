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Muere un hombre al caerse a una poza mientras hacía barranquismo en la Alpujarra granadina

El varón falleció prácticamente en el acto. Es el segundo fallecimiento de este sábado en actividades de montaña en España.

Personas haciendo barranquismo

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Un hombre ha perdido la vida este sábado al caerse mientras hacía barranquismo en Carataunas, en la Alpujarra granadina.

La víctima, de edad e identidad desconocida, se cayó a una poza en el barranco de Trevélez sobre las 14:10 de este sábado y una vez acudieron los equipos de rescate y emergencias no pudieron hacer otra cosa que confirmar el fallecimiento del varón.

Una senderista también ha fallecido en Asturias

Un fallecimiento al que se 'une' el de una mujer que también murió este sábado al perder el equilibrio mientras se colocaba una mochila de gran peso en la espalda, provocando que se desestabilizara y cayera. La mujer falleció prácticamente en el acto.

Según datos del GREIM, en 2025 se realizaron 1.210 rescates, atendiendo a 1.892 personas, de los cuales 144 fallecieron, 771 resultaron heridos y 977 ilesos. Eso sí, todos estos rescates incluyen distintas actividades de montaña (senderismo, escalada, barranquismo, esquí de montaña, etc.). No obstante, según informó el Diario de León, entre enero y julio de 2025, el senderismo fue la actividad que más rescates generó: 376 de 689 (54,5%).

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Muere un hombre al caerse a una poza mientras hacía barranquismo en la Alpujarra granadina

Imagen de archivo de los Picos de Europa

Muere una senderista tras caerse mientras se colocaba la mochila en la ruta del Cares, Asturias

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