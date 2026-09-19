Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el derbi de LaLiga EA Sports en directo

Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano por primera vez en la temporada. Un derbi madrileño que se jugará en la jornada 7, exactamente igual que el año pasado, donde el equipo de Simeone goleó al de Xabi por 5-2.

Atlético y Madrid, a no despegarse más del Barça

Esta vez, los dos conjuntos madrileños llegan pegados en la clasificación, los atléticos con 13 puntos y los madridistas con 15. Eso sí, de momento nadie puede seguir la estela de un Barça que se ha mostrado intratable y que ha goleado en seis de sus siete primeros partidos de la campaña: 0-5, 5-2, 0-5, 5-1, 2-4 y 7-2, por lo que el objetivo de Atleti y Madrid será no perder comba con los blaugrana, que visitan al Sevilla este sábado en el Sánchez Pizjuán.

El Atleti hará de anfitrión y buscará, como mínimo, sumar ante su eterno rival, quien no le gana en Liga como visitante desde 2022, enlazando tres pinchazos consecutivos en el Metropolitano (dos derrotas y un empate). Los de Simeone han ganado dos de sus tres partidos como local (Málaga y Osasuna) y se dejaron dos puntos ante el Villarreal. Mientras tanto, los merengues han sufrido de lo lindo en sus tres encuentros lejos del Bernabéu: ganaron sobre la bocina al Espanyol en Cornellá (1-2) y al Elche (2-3) con dos goles decisivos de Carlos Espí en los minutos finales. Ante el Betis perdieron (1-0) en un encuentro en el que merecieron más, pero la delantera blanca tuvo la pólvora mojada, algo que viene siendo costumbre en este inicio de campaña.

El equipo de Mou, con todo por demostrar

Será la primera prueba real para ambos, especialmente para un Madrid que ha ganado seis de sus siete primeros partidos (Liga y Champions) pero que está muy lejos de convencer, lo que tampoco pudieron hacer Xabi y Arbeloa en el último año. Sí se puede apreciar, según Mourinho, a un vestuario unido y con hambre de títulos, además de una buena presión sin balón que brillaba por su ausencia en los últimos tiempos. No obstante, las constantes desconexiones y un ataque con poca efectividad y mermado por un Vinicius atascado sigue siendo el gran talón de Aquiles de este equipo.

Simeone, en cambio, lidera el proyecto rojiblanco por decimoquinta temporada consecutiva y su objetivo, además de competir la Liga hasta el final, es y debe ser llegar lo más lejos posible en la Champions, el único título que no ha ganado con el Atlético y que sueña con hacerlo este año siendo el Metropolitano el estadio que acogerá la gran final. En la competición doméstica ya ha pinchado ante Villarreal (2-2) y ha perdido ante el Athletic en San Mamés (3-0), además de caer ante el Liverpool en su estreno en la liguilla de la Champions (2-1). Lo bueno para los rojiblancos es que llegan al primer gran partido de la temporada tras dos goleadas a Real Sociedad (0-3) y Osasuna (4-0).

El Madrid, siete pinchazos en sus últimas nueve visitas ligueras

Como principal dato, el Real Madrid solo ha conseguido imponerse, como visitante y en Liga, en dos ocasiones desde 2017, llegando a pinchar hasta en siete de los últimos nueve partidos en competición doméstica en el Metropolitano.

Posibles onces y bajas del derbi madrileño

Estas son las posibles alineaciones de Simeone y José Mourinho para el derbi:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Baena, Cardoso, Koke, Giuliano; Lee y Julián Álvarez.

REAL MADRID: Courtois; Dumphries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

En el Atleti es baja segura Pablo Barrios, mientras que Julián Álvarez y Sorloth son duda, especialmente el noruego. A su vez, José Mourinho no podrá contar con Militao, Mendy y Rodrygo por lesión.

Horario y dónde ver el Atlético-Real Madrid de LaLiga

El derbi de la jornada 7 de LaLiga entre Atlético y Real Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Un partido que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración, los onces oficiales, el resultado y la última hora.