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Sánchez acusa a PP y Vox de hacer una oposición "destructiva" y buscar "la foto" en Ceuta en lugar de soluciones

El presidente promete movilizar todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad en Ceuta y anuncia que autónomos y pymes comenzarán a recibir ayudas directas a principios de octubre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC, a 20 de septiembre de 2026, en Gavà, Barcelona,

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo al PP y a Vox de responder a cada nueva crisis con "una nueva deslealtad" y de actuar bajo la premisa de que cuanto peor le vaya a España, mejor para sus intereses políticos. Frente a ello, ha reiterado su compromiso de destinar todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a Ceuta.

Sánchez ha lanzado estas críticas durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSC, celebrada en la Pineda de Gavà (Barcelona), junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la alcaldesa del municipio, Gemma Badia.

El líder socialista ha sostenido que las dos formaciones llevan ocho años instaladas en ese discurso y ha señalado la crisis ceutí como un nuevo ejemplo de su comportamiento. Según ha señalado , la oposición busca que al país le vaya mal para desgastar al Ejecutivo. "Están en que le vaya cuanto peor, mejor a España. Que le vaya mal a España. Llevamos años con ese discurso, ocho años", ha aseverado.

En este sentido, ha reprochado a PP y Vox que mantengan una actitud "destructiva" y se interesen por obtener una fotografía en lugar de contribuir a resolver los problemas de la ciudad autónoma. "Ceuta saldrá adelante frente a la oposición que lo único que busca es una foto de la crisis pero no quiere resolverla", ha apuntado.

Ayudas directas a autónomos y pymes desde octubre

Sánchez ha reafirmado el compromiso que, según ha recordado, trasladó los días 30 y 31 de julio: "El Gobierno pondrá todos los medios necesarios para que Ceuta recupere la normalidad tras la entrada masiva de migrantes.

El presidente ha presentado las medidas económicas como "el mayor escudo social de la historia" para la ciudad, con una dotación de 309 millones de euros. También ha mencionado la movilización de 80 millones antes de que termine el año, una cantidad que ha situado en torno al 4% del PIB ceutí.

Además, ha anunciado que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas comenzarán a recibir transferencias directas del Gobierno a principios de octubre.

A esas actuaciones ha sumado el refuerzo de la frontera y una respuesta "digna" para las personas que están sufriendo la crisis.

Defensa de Illa y de la financiación autonómica

En su intervención, Sánchez también ha reivindicado la gestión de Salvador Illa y ha afirmado que la Cataluña de 2026 se parece más a la que desean los catalanes: una comunidad que protagoniza titulares por lo que crea y construye, en lugar de hacerlo por su confrontación con el Gobierno central.

Ha atribuido al PSC una política basada en la convivencia, el respeto y las reformas frente a los años de parálisis. A su juicio, Illa ha demostrado que se puede gobernar sin necesidad de tener enemigos y centrarse en la reindustrialización, las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los servicios públicos.

El presidente ha defendido asimismo un nuevo sistema de financiación autonómica que, según ha señalado, aportaría más de 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades. Ha acusado a PP y Vox de oponerse a disponer de más recursos y ha apelado a la responsabilidad de otras fuerzas para respaldar la propuesta.

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