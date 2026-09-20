El canciller Merz afronta una prueba electoral en Berlín ante el pulso de La Izquierda y el avance de la ultraderecha

Las elecciones regionales de Berlín ponen este domingo a prueba a los conservadores del canciller alemán, Friedrich Merz, y a sus socios socialdemócratas, en una jornada con lectura nacional marcada por el posible triunfo de La Izquierda y el avance de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Unos 2,5 millones de electores están llamados a renovar el Parlamento regional de la capital, entre ellos, por primera vez, los jóvenes de 16 y 17 años. La Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) gobiernan conjuntamente desde las elecciones repetidas de 2023, pero los sondeos apuntan a que no conseguirían los apoyos suficientes para reeditar su alianza.

La última encuesta del viernes sitúa a La Izquierda, encabezada por Elif Eralp, en primera posición, con un 21 % de intención de voto, seguida de la CDU, con un 20 %. Una victoria de la formación izquierdista sería histórica en una ciudad donde conservadores y socialdemócratas se han alternado como fuerzas más votadas desde la reunificación.

El candidato conservador, Stefan Evers, ha sustituido como cabeza de lista al actual alcalde, Kai Wegner, por lo que la capital tendrá un nuevo responsable al frente del Gobierno regional con independencia del resultado.

AfD ocupa el tercer lugar en las previsiones, con un 18%, casi el doble del 9,1% obtenido en 2023. Su candidata, Kristin Brinker, mantiene una retórica menos radical que otros dirigentes de la formación, que se impuso hace dos semanas en Sajonia-Anhalt.

El cordón sanitario que mantienen los demás partidos deja, sin embargo, a la ultraderecha sin una vía clara para acceder al Gobierno berlinés. Según las previsiones, la formación ganadora necesitaría al menos dos socios para construir una mayoría. Los Verdes, con un 15%, y el SPD, con un 12%, podrían resultar decisivos.

La vivienda puede convertirse en uno de los principales obstáculos para negociar un nuevo Ejecutivo. La escasez de oferta y el elevado precio de los alquileres han situado en el centro del debate la propuesta de La Izquierda de expropiar a las grandes inmobiliarias con más de 3.000 apartamentos.

Los Verdes respaldan esa iniciativa, apoyada por el 59,1% de los votantes en una consulta popular celebrada en 2021, mientras el SPD se ha mostrado reacio a aplicarla.