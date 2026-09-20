Rusia afronta el último día de unas elecciones legislativas marcadas por la guerra

Rusia celebra este domingo la última jornada de unas elecciones legislativas que comenzaron el pasado viernes, y en las que están en juego los 450 escaños de la Duma Estatal. Son los primeros comicios parlamentarios desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y se desarrollan en un contexto de fuerte control político y con buena parte de la oposición fuera de las papeletas.

Los ciudadanos eligen la mitad de los diputados mediante listas de partidos a escala nacional, y la otra mitad en circunscripciones uninominales. El partido Rusia Unida, vinculado al presidente Vladímir Putin, parte con una posición dominante en el Parlamento y busca mantener su mayoría.

La guerra ocupa un lugar central en estos comicios. Putin ha presentado la votación como una muestra de unidad y respaldo a los militares rusos. Sin embargo, el proceso está marcado por la ausencia de una competencia antiguerra amplia. El partido liberal Yábloko fue excluido de la votación nacional y varios candidatos críticos con el conflicto tampoco pudieron concurrir.

Al mismo tiempo, la situación económica añade presión sobre los ciudadanos. El conflicto ha tenido efectos sobre los precios y el suministro de determinados productos y combustibles en distintas zonas del país. Las dificultades económicas y el desgaste provocado por la guerra forman parte del contexto en el que los rusos acuden a las urnas.

La participación superaba el 45%

La participación superaba el 45 % al entrar las elecciones en su última jornada, según datos de las autoridades electorales. El voto electrónico ha tenido además un peso importante durante estos comicios.

La jornada también ha estado marcada por incidentes de seguridad. Las autoridades rusas han denunciado ataques contra los sistemas de votación electrónica y las redes de comunicaciones, especialmente en Moscú, aunque aseguran que los servicios electorales han continuado funcionando. Rusia también ha acusado a Ucrania de intentar interferir en las elecciones, una acusación que no ha presentado pruebas públicas concluyentes.

Además, Rusia ha organizado votaciones en territorios ucranianos ocupados, una medida que Ucrania y varios países occidentales consideran contraria al derecho internacional.

Los resultados comenzarán a conocerse este domingo, una vez cierren los últimos colegios electorales.