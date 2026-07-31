Carlos Alcaraz realiza su primer entrenamiento al aire libre tras su lesión de muñeca

Carlos Alcaraz se ha entrenado este viernes en una pista al aire libre en Murcia casi cuatro meses después (104 días) de sufrir una lesión en su muñeca derecha en el Conde de Godó, una sesión de la que han difundido algunos vídeos los periodistas Álvaro Sánchez y Germán R. Abril en sus redes sociales. Luciendo su nuevo y llamativo look, el campeón de siete grand slam ya golpea sin problemas con su derecha y su revés e incluso aparece realizando algunas voleas en la red.

De esta forma, el actual campeón del Open de Australia y el US Open afronta la recta final de su recuperación total para regresar a las pistas, un regreso que está fijado para el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto.

Las fechas y torneos de la vuelta de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, ganador de siete grand slam con tan solo 23 años, reaparecerá en la gira de cemento de Estados Unidos, donde debe defender 1.000 puntos como campeón en Cincinnati y otros 2.000 como actual rey en el US Open. El pupilo de Samu López lleva fuera de las pistas desde el pasado 14 de abril, cuando se lesionó de gravedad en su muñeca derecha ante el finlandés Otto Virtanen en su estreno en el Conde de Godó.

El tenista de El Palmar se ha perdido dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y varios torneos (Madrid, Roma, Queen's y Canadá) durante su ausencia por la lesión en la muñeca derecha, lo que le ha costado descender hasta el tercer escalón del ranking de la ATP por detrás de Jannik Sinner y Alexander Zverev.

El jugador murciano jugará en Cincinnati su primer torneo desde su lesión en Barcelona y, acto seguido, llegará el turno del US Open (del 30 de agosto al 13 de septiembre), último grand slam del año y en el que Alcaraz defiende la corona que conquistó el año pasado en final ante Jannik Sinner.