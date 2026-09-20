Alberto Núñez Feijóo: "España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado este domingo la situación de Ceuta y la política migratoria en el centro de su intervención durante un acto del Partido Popular en Badalona, junto al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y el candidato de los populares a la Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera.

Feijóo ha reclamado una política migratoria que, según ha defendido, debe ser "ordenada" y compatible con el cumplimiento de la legislación. "España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte", ha afirmado, antes de criticar la gestión del Gobierno en Ceuta.

"Sepan que España estará cerrada a cal y canto"

El líder popular ha defendido que España debe mantener una política de inmigración abierta a quienes quieran venir a trabajar y cumplir las leyes, pero ha advertido de que quienes entren de forma irregular "sepan que España estará cerrada a cal y canto".

"No se puede venir a un país a infringir la ley y a vivir a costa de los demás, no se puede y no lo vamos a permitir", ha señalado Feijóo, que ha cuestionado que resulte más sencillo entrar de manera irregular que hacerlo mediante un contrato de trabajo.

En este contexto, ha reclamado una mayor presencia europea en las ciudades autónomas. "Europa tiene que estar en Ceuta", ha afirmado, asegurando que, gracias al PP, la mayoría de los europeos sabe que "Europa no finaliza en Andalucía, sino que comienza y finaliza en Ceuta y Melilla".

Críticas al Gobierno por la situación en Ceuta

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de abandonar a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones cuando se producen problemas relacionados con la inmigración. "Es terrible la sensación de un ciudadano que paga sus impuestos, que la gente que cumple se dé cuenta de que cuando hay un problema en España, el Gobierno le abandona", ha manifestado.

Durante el acto, Alejandro Fernández también ha dedicado parte de su intervención a Ceuta. El presidente del PPC ha expresado su solidaridad con los españoles de la ciudad autónoma y ha asegurado que "Ceuta es tan española como Badalona, Madrid o Toledo", al tiempo que ha reivindicado que los ceutíes "no están solos".

Feijóo ha vinculado además su propuesta migratoria con la igualdad ante la ley. Ha planteado revisar "cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene la nacionalidad" y en qué circunstancias puede perderse. En particular, ha defendido estudiar la retirada de la nacionalidad en determinados casos de condenas graves, como asesinatos o agresiones sexuales.

Vivienda, seguridad y delincuencia

El discurso del presidente del PP también ha abordado la seguridad y la ocupación ilegal de viviendas. Feijóo ha defendido que los propietarios deben poder recuperar sus inmuebles, y ha respaldado la petición formulada por el alcalde de Badalona para modificar la legislación en esta materia.

Xavier García Albiol, por su parte, ha situado la seguridad entre sus prioridades al frente del Ayuntamiento, y ha asegurado que los últimos datos de criminalidad muestran un descenso en Badalona por encima de la media de Cataluña, aunque ha advertido de que "una cosa son las estadísticas y otra son las realidades".

Feijóo carga contra Sánchez por la economía

El presidente del PP ha aprovechado asimismo el acto para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la evolución de los precios, y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Según Feijóo, los ciudadanos afrontan un incremento del coste de la vida mientras el Ejecutivo sostiene que la situación económica evoluciona favorablemente. Ha citado la subida del IPC y el encarecimiento de los alimentos, además de gastos como la gasolina, la calefacción, la vuelta al colegio, las hipotecas y los alquileres. "Aquí no hay quien viva y aquí hay que hacer algo", ha afirmado.

Feijóo también ha defendido que "no se puede gobernar cuatro años sin presupuestos", al considerar que sin unas cuentas públicas no puede desarrollarse una política económica estable.

El líder popular ha reclamado finalmente una Cataluña con mayor peso económico e industrial, y ha defendido que los catalanes puedan acceder a una vivienda, vivir con seguridad y disponer de mejores servicios públicos. "Quiero una Cataluña líder en la reconstrucción de España", ha proclamado.