Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CASO ASUNTA

Basterra pide un nuevo permiso a seis meses de cumplir las tres cuartas partes de su condena

La Junta de Tratamiento de la prisión se Topas respalda esta vez la salida del padre de Asunta, después de que la Audiencia de Salamanca revocara su primer permiso en mayo.

Imagen de archivo de Basterra

Basterra pide un nuevo permiso a seis meses de cumplir las tres cuartas partes de su condena | Europa Press

Publicidad

Carmen Chao
Carmen Chao
Publicado:

Este lunes se cumplen 13 años del asesinato de Asunta. Trece años después del crimen, Alfonso Basterra, condenado a 18 de prisión por la muerte de su hija, ha solicitado un nuevo permiso ordinario de tres días desde la prisión de Topas, en Salamanca.

La petición, presentada en agosto, llega apenas cuatro meses después de que la Audiencia Provincial de Salamanca revocara el primer permiso que había conseguido. Pero esta vez hay una diferencia sustancial: la Junta de Tratamiento de Topas respalda la salida y ha elevado la solicitud al juez de Vigilancia Penitenciaria, que ahora deberá decidir.

En el primer intento, el criterio de la prisión fue radicalmente distinto. La Junta votó ocho a uno en contra del permiso. Aun así, el juez autorizó entonces cuatro días de salida. La Fiscalía recurrió y la Audiencia Provincial terminó revocando aquella decisión el pasado 8 de mayo.

Ahora el escenario ha cambiado. A favor de Basterra juega su evolución penitenciaria y la conducta mantenida durante estos años en prisión. Sin embargo, persisten algunos de los argumentos que ya pesaron en contra de su primera salida: la gravedad del delito, que nunca haya reconocido los hechos y el tiempo que todavía le queda por cumplir.

La Audiencia consideró en mayo que aquella salida era entonces "prematura e injustificada". Basterra nunca llegó a disfrutar de esos cuatro días de permiso.

La nueva solicitud vuelve a colocar la decisión en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria. La Fiscalía, por su parte, ha indicado que fijará su posición una vez que se pronuncie el juzgado. Un proceso que podría resolverse esta misma semana.

Y hay otra fecha marcada en el calendario penitenciario de Basterra: marzo de 2027. Será entonces cuando cumpla las tres cuartas partes de su condena de 18 años. El cumplimiento íntegro está previsto para septiembre de 2031.

Llegar a las tres cuartas partes no supone la salida automática de prisión, pero puede abrir la puerta a nuevas decisiones sobre su situación penitenciaria. Una eventual libertad condicional requiere además otros requisitos, entre ellos estar clasificado en tercer grado y contar con un pronóstico favorable de reinserción.

Mientras tanto, Basterra continúa en Topas, integrado en un módulo de respeto y participando en distintas actividades del centro. También ha mantenido su faceta literaria. Y, trece años después del crimen, sigue sin reconocer su responsabilidad en la muerte de su hija Asunta Basterra.

Muere un hombre y tres personas resultan heridas tras un tiroteo entre dos clanes familiares en Alzira, Valencia

Coche policial

Publicidad

Sociedad

Marcha de ceutíes hacia el Tarajal para defender la españolidad de la ciudad

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cientos de ceutíes reivindican en el Tarajal la españolidad de la ciudad y la protección de la frontera

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026

Los ceutíes vuelven a exigir soluciones a pie de la frontera: "Un caballa nunca se rinde"

Cientos de ceutíes se manifiestan en las fronteras y bloquean la del Tarajal

Imagen de archivo de Basterra
CASO ASUNTA

Basterra pide un nuevo permiso a seis meses de cumplir las tres cuartas partes de su condena

Coche policial
Valencia

Muere un hombre y tres personas resultan heridas tras un tiroteo entre dos clanes familiares en Alzira, Valencia

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno
Crisis de Ceuta

25 euros por una choza: mafias en las playas de Ceuta que cobran por controlar su terreno

Los sindicatos de Policía denuncian mafias en Playa Benítez y el Trampolín que se dedican a cobrar al mejor postor los asentamientos

Un grupo de migrantes marroquíes en Ceuta
Ceuta

Detienen a un migrante en Ceuta por amenazar con un cuchillo a varios militares

El hombre, de origen marroquí, se encontraba en un estado de agitación y agresividad cuando fue detenido.

Detenido por estafar más de un millón y medio de euros a agricultores de aceituna en Sevilla y Huelva

Detenido por estafar más de un millón y medio de euros a agricultores de aceituna en Sevilla y Huelva

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Imagen de archivo de Fundación Hospitalarias, Pamplona

Detienen a una paciente como presunta responsable del incendio del centro de psiquiatría en Pamplona

Publicidad