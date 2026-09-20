Basterra pide un nuevo permiso a seis meses de cumplir las tres cuartas partes de su condena

Este lunes se cumplen 13 años del asesinato de Asunta. Trece años después del crimen, Alfonso Basterra, condenado a 18 de prisión por la muerte de su hija, ha solicitado un nuevo permiso ordinario de tres días desde la prisión de Topas, en Salamanca.

La petición, presentada en agosto, llega apenas cuatro meses después de que la Audiencia Provincial de Salamanca revocara el primer permiso que había conseguido. Pero esta vez hay una diferencia sustancial: la Junta de Tratamiento de Topas respalda la salida y ha elevado la solicitud al juez de Vigilancia Penitenciaria, que ahora deberá decidir.

En el primer intento, el criterio de la prisión fue radicalmente distinto. La Junta votó ocho a uno en contra del permiso. Aun así, el juez autorizó entonces cuatro días de salida. La Fiscalía recurrió y la Audiencia Provincial terminó revocando aquella decisión el pasado 8 de mayo.

Ahora el escenario ha cambiado. A favor de Basterra juega su evolución penitenciaria y la conducta mantenida durante estos años en prisión. Sin embargo, persisten algunos de los argumentos que ya pesaron en contra de su primera salida: la gravedad del delito, que nunca haya reconocido los hechos y el tiempo que todavía le queda por cumplir.

La Audiencia consideró en mayo que aquella salida era entonces "prematura e injustificada". Basterra nunca llegó a disfrutar de esos cuatro días de permiso.

La nueva solicitud vuelve a colocar la decisión en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria. La Fiscalía, por su parte, ha indicado que fijará su posición una vez que se pronuncie el juzgado. Un proceso que podría resolverse esta misma semana.

Y hay otra fecha marcada en el calendario penitenciario de Basterra: marzo de 2027. Será entonces cuando cumpla las tres cuartas partes de su condena de 18 años. El cumplimiento íntegro está previsto para septiembre de 2031.

Llegar a las tres cuartas partes no supone la salida automática de prisión, pero puede abrir la puerta a nuevas decisiones sobre su situación penitenciaria. Una eventual libertad condicional requiere además otros requisitos, entre ellos estar clasificado en tercer grado y contar con un pronóstico favorable de reinserción.

Mientras tanto, Basterra continúa en Topas, integrado en un módulo de respeto y participando en distintas actividades del centro. También ha mantenido su faceta literaria. Y, trece años después del crimen, sigue sin reconocer su responsabilidad en la muerte de su hija Asunta Basterra.