Detienen a un migrante en Ceuta por amenazar con un cuchillo a varios militares

Un migrante marroquí ha sido detenido esta madrugada en Ceuta tras amenazar a varios militares con un cuchillo en la avenida Cañonero Dato.

El hombre se mostraba agitado y en actitud agresiva

El aviso se dio en la madrugada del sábado al domingo cuando un hombre marroquí amenazó a varios militares con un cuchillo mostrando una actitud peligrosa y desafiante. Una vez llegaron los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) notaron al individuo en un estado de nerviosismo, agitación y agresividad.

Entre varios agentes pudieron reducir al migrante y lo detuvieron llevándole en un furgón policial a una comisaria, quedando a disposición de las autoridades.

Detenidos por vender DNI falsos para entrar a España

Además, según informa ABC, la Guardia Civil también detuvo este pasado sábado a un ceutí y a una inmigrante que entró en Ceuta durante la invasión por intentar acceder al ferry que conduce a la Península con documentos que no eran suyos. También se ha descubierto que hay una mafia que está vendiendo DNI a las personas que han entrado en la invasión a Ceuta para que pueda viajar a otros puntos de España.

Por otra parte, en las últimas horas se ha detectado un caso de tiña en el cuero cabelludo en un hombre que reconoció haberse cortado el pelo en una peluquería 'improvisada' que algunos migrantes han montado en las playas donde se alojan en Ceuta.

Los expertos y dermatólogos han mostrado su preocupación por la posibilidad de que este tipo de infecciones aumenten en determinados entornos en los que la población migrante no está pudiendo aplicar las condiciones higiénicas adecuadas, ya que cuchillas, maquinillas y demás objetos no están correctamente desinfectados.