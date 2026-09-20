Éxito de la Bola Negra en el festival de San Sebastián

La Bola Negra está basada en el monólogo del dramaturgo Alberto Conejero, La Piedra Oscura. El personaje de Sebastián habla del bombardeo de su pueblo y de cómo él abandona a su madre. Javier Calvo asegura que: "no sé qué pasó, que leyendo eso, y como estaba escrito, Alberto, se refiere a Conejero, escribe muy bien, me puse a llorar, como que tocó una herida que yo no sabía que tenía".

Dolor heredado

Y me di cuenta, continúa Calvo de que "hay algo de dolor heredado, hay algo de que no está resuelto algo que ha pasado antes de ayer". "Pensar que los que vivieron algo tan terrible son nuestros abuelos, me dio mucho dolor, porque siento que todavía eso está abierto. Y esto me llevó a pensar mucho en la herencia en general, la herencia del dolor, la herencia de la vergüenza como colectivo LGTB, la herencia del arte como algo físico cuando hablan de la bola negra".

Punto de partida e intuición

"Siempre que escribimos no sabemos exactamente de qué vamos a hablar", explica Javier Calvo. "Tenemos una intuición, un punto de partida, y poco a poco nos lanzamos a lo desconocido. Pero me emocionaba imaginar a ese pobre chaval de 17 o 18 años tocando con ilusión en una charanga de pueblo, esperando que los liberen, y encontrándose después a su madre muerta en el suelo y obligado a huir hacia un futuro incierto. Me emocionó porque lo imaginé como algo real, como una historia que había ocurrido muchas veces. Era una herida que yo no sabía que tenía".

La obra original, explican los directores, los condujo hacia un universo muy visual. Cuando Sebastián pide que guarden La Bola Negra, se descubre que se trata de una obra inacabada de apenas cuatro páginas, la primera de ellas dedicada a la lista de personajes que Federico García Lorca pretendía desarrollar.

"Como creador, se abre ante ti un mundo de una riqueza muy apetecible para investigar", continúa el director. El reto consistía en reimaginar el universo inconcluso de Lorca, en una obra que, además, iba a ser la primera en la que el autor abordara a un personaje explícitamente homosexual. También reconocieron en ella "la historia de nuestros abuelos" y comprendieron que "era evidente que teníamos que añadir una capa contemporánea que la cerrara".

La película resulta apabullante. Hay imágenes que se quedan grabadas: San Sebastián, la iglesia, el mar, los chicos, la nieve… Todo tiene un carácter muy poético. ¿Fue también un desafío trasladar un universo tan lírico a la gran pantalla?

"No queríamos hacer una película bélica sobre héroes ni ensalzar de ninguna manera el componente sanguinolento de la guerra. Queríamos llevarla hacia un lugar más crudo, pero también más poético. Hay grandes referentes de la historia del cine que han mirado la guerra desde un espacio íntimo y, al mismo tiempo, grandioso, siempre desde la poesía. Está Sebastián escalando o La mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos, con esa estatua gigante transportada por el mar", señala.

Queríamos hacer una película que hablara de poesía y cuyas propias imágenes contuvieran esa poesía. Creemos que, en un mundo en el que predomina el realismo, o en el que se pretende que todo sea muy realista, muchas veces hemos olvidado la belleza del lenguaje y de las imágenes. A mí me emociona que una película me alcance a través de su belleza y de sus símbolos.

Queríamos hacer una película así: un clásico, pero con una mirada contemporánea.

Sobe las sensaciones que han notado en el festival, ambos señalan que "encontrarnos con todo ese cariño fue reparador". "La gente nos daba la enhorabuena por el Óscar y yo respondía: "Gracias, gracias", como si ya me lo hubieran dado. Pero primero tienen que nominarnos", señala.

Los proyectos que les han llevado hasta aquí

"La gente siente que esta película también es suya. Creo que es algo que nos ha ocurrido desde el principio. El público siente como suya Paquita Salas. También La llamada: la gente considera que es su obra y que representa su momento generacional. Después llegaron Veneno y la llamada "Generación Veneno". Muchísimas personas se nos acercan para contarnos lo que aprendieron con ella o las decisiones vitales que tomaron después de verla. Con La Mesías ocurrió lo mismo", explican.

Ambos directores explican que son proyectos que han dialogado mucho con el público. "Las personas que comenzaron con nosotros han ido creciendo a nuestro lado y, por eso, sienten que estas obras también les pertenecen. Nosotros hemos aprendido mientras crecíamos y, además, hemos estado muy presentes delante de las cámaras por los programas en los que hemos participado", aseveran.

La bola negra es también una película de madurez que sus directores reconocen que no habrían sido capaces de hacer hace 15 años. La Mesías ya supuso un paso decisivo en su trayectoria y todo lo aprendido durante sus seis meses de rodaje, que describen como una auténtica locura, se ha trasladado ahora de una manera más ordenada, condensada y concreta al nuevo largometraje.

Para ellos, La Mesías fue necesaria para que La bola negra pudiera existir. Junto con Veneno las tres producciones forman parte de un mismo universo creativo, marcado por las historias entrelazadas, el diálogo entre el pasado y el presente, los saltos temporales y una búsqueda constante de la belleza.

En Veneno comenzaron a trabajar con Gris Jordana, su directora de fotografía y una figura fundamental en su trayectoria. Su trabajo conjunto permite apreciar una evolución visual que parte de aquella serie, continúa en La Mesías y culmina ahora en La Bola Negra.

Los tres proyectos comparten además una reflexión sobre la reconstrucción del pasado, la búsqueda de la empatía y el intento de comprender quiénes somos. En este sentido, los directores consideran que La Bola Negra representa un pequeño final de ciclo en su manera de contar historias.