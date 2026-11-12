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Nitto ATP Finals 2026

Nitto ATP Finals: Horarios de los primeros partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en Turín

¿Cuándo juegan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar su primer partido en las Nitto ATP Finals de Turín?

Carlos Alcaraz, en la final del Rolex París Masters

Carlos Alcaraz, en la final del Rolex París Masters Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Las Nitto ATP Finals arrancan este domingo, 15 de noviembre, en el Inalpi Arena de Turín, donde las ocho mejores raquetas del curso pelearán por el título de Maestro. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar buscarán un título que solo dos españoles (Orante y Corretja) han logrado hasta la fecha; el tenista murciano cayó en la final ante Sinner la temporada pasada. Este jueves se ha celebrado el sorteo de los dos grupos de la round robin y no habrá duelo entre Alcaraz y Jódar, al menos en la fase de grupos.

Carlos Alcaraz está encuadrado en el Grupo Ivan Lendl, junto a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe. El murciano debutará en las ATP Finals frente a Tiafoe, un partido que se jugará el lunes 16 de noviembre, no antes de las 14:00 horas (horario peninsular). Ese mismo día, no antes de las 20:30 horas se disputará también el Daniil Medvedev vs Flavio Cobolli.

Grupo Ivan Lendl: Carlos Alcaraz (2), Daniil Medvedev (4), Flavio Cobolli (5), Frances Tiafoe (7).

Por su parte, Rafa Jódar ha caído en el Grupo John McEnroe y se medirá a Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils. Tres duelos terroríficos para el de Leganés, que debutará ante el número 1 de la ATP. Jódar se enfrentará a Alexander Zverev el domingo 15 de noviembre, no antes de las 14:00 horas (horario peninsular). En la sesión de noche de ese mismo día, no antes de las 20:30 horas, se disputará el Ben Shelton vs Arthur Fils.

Grupo John McEnroe: Alexander Zverev (1), Ben Shelton (3), Arthur Fils (6), Rafael Jódar (8).

Horarios de la jornada 1 de la round robin

Domingo 15 de noviembre

Alexander Zverev vs Rafa Jódar (no antes de las 14:00 horas)

Ben Shelton vs Arthur Fils (no antes de las 20:30 horas)

Lunes 16 de noviembre

Carlos Alcaraz vs Frances Tiafoe (no antes de las 14:00 horas)

Daniil Medvedev vs Flavio Cobolli (no antes de las 20:30 horas)

La crónica de los partidos de Alcaraz y Jódar, junto a la última hora de las ATP Finals, se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con los resultados de todos los partidos y las reacciones de los protagonistas.

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