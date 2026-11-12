El Hierro continúan recibiendo cayucos en medio de la borrasca de viento y oleaje

El goteo de cayucos en El Hierro es constante. Desde la madrugada del martes a miércoles llegaron a la isla 332 migrantes a bordo de cuatro embarcaciones, entre ellos 25 menores, algunos bebés a los que se les oía llorar en el desembarco.

Rescate complicado con olas de 3 metros y vientos huracanados

Las embarcaciones llegaban al puerto de La Restinga en medio de un fuerte viento que superaban los 100 km/h y olas de más de tres metros, lo que ha complicado las labores de rescate. Los equipos de salvamento marítimo han tenido muchas dificultades para hacer el transbordo de los migrantes desde el cayuco a la Salvamar.

Los migrantes venían de Senegal, Liberia y Guinea Conakry y habían salido de Bakau (Gambia) hace seis días. En lo que va de mes han llegado a El Hierro 6.378 migrantes en 60 cayucos, porque esta misma mañana de jueves han sido rescatados otras 51 personas. A toda Canarias 7194 en un total de 71 cayucos. Y el total acumulado en lo que llevamos de año 20.521 migrantes.

Cada vez llegan más niños pequeños y en unidades familiares

El número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de Canarias ha pasado de 2.300 a más de 3.000 en 15 días y están llegando cada vez niños más pequeños, según ha explicado este miércoles la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

"Están llegando niños mucho más chiquitos, niñas mucho más pequeñas", ha señalado Rodríguez en una visita a La Restinga. La dirección general ha pedido a la Fiscalía que revise la edad que consta en esas reseñas para que, cuando los menores sean trasladados a otras comunidades autónomas, se les pueda asignar un recurso de acogida adecuado.

El aumento de las llegadas ha obligado al Gobierno de Canarias a volver a utilizar centros que tenía cerrados en Tenerife desde el verano por el importante descenso.

En El Hierro, donde el dispositivo de emergencia del Gobierno canario ha llegado a albergar hasta 300 menores, el Ayuntamiento de La Frontera ha vuelto a ceder dos albergues por si las llegadas desbordan los recursos de la isla, uno en la sede de la Policía Local y otro en el campo municipal de fútbol Álvaro Rodríguez López.

La presión sobre los centros herreños ha sido menor de la que se temía a principios de semana, según cuenta la directora de Infancia, cuando unas 600 personas que se encontraban en el centro de atención temporal de extranjeros de San Andrés (CATE) fueron trasladadas a Gran Canaria.