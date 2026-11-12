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Santiago Abascal: "Hay un colapso en el mercado de la vivienda porque cada vez entra más gente en España"

El candidato de Vox a la presidencia, Santiago Abascal, se sienta con Susanna Griso en Espejo Público a horas de que comience la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N.

Santiago Abascal

Entrevista a Santiago Abascal | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha enfrentado a las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público en una entrevista que se producce a horas de dar comienzo la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N. La huelga general, la situación de la vivienda, o las elecciones generales del 29N han sido solo algunos de los asuntos tratados.

Abascal ha hablado sobre la situación de la vivivienda en España, ante lo que señala que desde su partido se han mostrado "muy claros" señalando la raíz del problema. "En España han entrado casi seis miloones de personas en cinco años y solo se han construido 400.000 viviendas, hay un problema de oferta y de demanda que está llevando al colapso del mercado de la vivienda como consecuencia de que no se construyen y que cada vez entra más gente en España y como consecuencia de que se mantienen unos impuestos abusivos", ha destacado.

"Hay que ordenar el país para resolver el problema de la vivienda"

Santiago Abascal

"Sobre todo en el acceso a la vivienda, el IVA, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o Transmisiones Patrimoniales, son impuestos que habría que eliminar para comenzar a abaratar el precio de la vivienda, pero creo además que hay que comenzar un gran proceso de desregulación para que se pueda construir muchísimo más en España, también para la construcción de vivienda pública y por supuesto un proceso de reinmigración, hay que ver quién está en España no solo ilegalmente, sino viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles, yo ccreo que hay que ordenar el país y eso poco a poco irá resolvindo el problema de la vivienda".

"Un gobierno que está destruyendo lo público"

Santiago Abascal

Abascal pone en el foco la inmigración ilegal, al considerar que "es el problema de fondo, pero no solo del mercado de la vivenda, de la seguridad en las calles, del colapso del sistema sanitario, y de muchas cosas que se están degradando en España con un gobierno que está destruyendo lo público", subraya.

El líder de Vox explica que "a quien protege nuestra política de inmigración es en primer lugar a los españoles y en segurndo lugar a las personas que vinieron legalmente, que están trabajnado, que tienen sus papeles, que respetan las leyes, que respetan nuestra manera de vivir y que constribuyen al sostenimiento de los gastos públicos, esas perosnas también están protegidas por nuestro rechazo de la inmigracion ilegal".

"La huelga fue un auténtico fracaso"

En cuanto a la huelga general celebrada este miércoles en España, Santiago Abascal sostiene que "lo que ocurrió ayer fue gravísimo, una huelga política planteada por el propio gobierno y dos sindicatos culpables del encarecimiento de la vivienda en España". Se muestra tajante señalando que "la huelga fue un auténtico fracaso".

Vox comienza su campaña electoral este jueves

Vox arranca su campaña electoral, a diferencia de la mayoría de los partidos políticos que lo hacen este jueves, este viernes con un acto en la Plaza de Colón de Madrid.

Aún así, para esta jornada Abascal atenderá a los medios de comunicación a las 12:00 horas desde la Plaza del Mercado de Logroño y, por la tarde, viajará hasta Huesca para ofrecer un mitin a las 19:30 horas desde el Palacio de Congresos. Estos serán los últimos actos del líder de Vox antes de que el partido dé el pistoletazo de salida a la campaña.

El acto de inicio de campaña de Vox será este viernes a las 20:00 horas en la Plaza de Colón de Madrid, aunque previamente Abascal estará por la mañana en Toledo, donde aprovechará para hablar con ciudadanos de esta localidad y también atenderá a los medios de comunicación. A su vez, esta noche tendrá lugar la tradicional pegada de carteles en la que no participará Abascal.

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