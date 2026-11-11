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Nitto ATP Finales

Carlos Alcaraz aparece en Turín con un vendaje kinesiotape y un estabilizador rotuliano en su rodilla derecha

El tenista murciano se ha entrenado por primera vez en Turín y lo ha hecho con un vendaje de protección en su rodilla derecha.

Carlos Alcaraz, en un partido en el Rolex París Masters

Carlos Alcaraz, en un partido en el Rolex París Masters Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Solo tres días después de conquistar el Rolex París Masters ante Ben Shelton, Carlos Alcaraz se ha entrenado por primera vez en el Inalpi Arena de Turín, donde a partir de este domingo se disputarán las Nitto ATP Finals. El campeón de siete grand slam llega a tierra italianas como el gran favorito para ganar la antigua Copa de Maestros, con un balance de nueve triunfos consecutivos entre Viena y París.

En su primera práctica en Turín se ha ejercitado con normalidad, pero ha llamado la atención la protección que ha lucido en su rodilla derecha: un vendaje kinesiotape y un estabilizador rotuliano. Una imagen que ha generado comentarios y que confirma que el murciano sufre alguna molestia en su rodilla tras haber jugado nueve partidos en tan solo 13 días.

Pese al pequeño vendaje que lució en su rodilla derecha, Alcaraz completó una hora de entrenamiento en la pista central del Inalpi Arena de Turín con total normalidad y sin dejar ningún gesto o movimiento que pudiera invitar a pensar que padece alguna lesión en su rodilla derecha.

Este jueves, el sorteo de las Nitto ATP Finales

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de las Nitto ATP Finals y Alcaraz, al igual que Rafa Jódar, conocerán a sus tres primeros rivales en la round robin, que se disputará del domingo 15 al viernes 29 de noviembre. El murciano y el madrileño figuran entre los ocho mejores tenistas del año junto a Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe.

El año pasado Carlos Alcaraz alcanzó la final de las Nitto ATP Finals en Turín y solo Sinner pudo impedir que el murciano levantara su primera Copa de Maestros en tierras italianas. Con el de San Cándido de baja por una lesión en su rodilla, el jugador de El Palmar es, junto a Zverev, el gran favorito para hacerse con el título. Solo dos españoles han logrado hasta la fecha ganar la Copa de Maestros: Manuel Orantes lo hizo en 1976 y Alex Corretja alzó el título en 1998.

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