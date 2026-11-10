Raúl González, nuevo entrenador del Oviedo: "Llevaba tiempo esperando por un reto como este"

Raúl González ya ejerce como nuevo entrenador del Real Oviedo. El histórico exdelantero del Real Madrid ha sido presentado este martes en la sala de prensa del Carlos Tartiere, después de dirigir su primer entrenamiento en El Requexón.

El técnico madrileño, que llevaba año y medio sin equipo tras seis temporadas al frente del Real Madrid Castilla, ha reconocido su ilusión por comenzar una nueva etapa en un club con tanta historia y con el objetivo de devolver al conjunto azul a Primera División.

"Tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición, con una ciudad con pasión por el fútbol"

"Llevaba tiempo esperando por un reto como este", ha confesado Raúl durante su presentación. El entrenador ha explicado que buscaba un proyecto que le permitiera dar un nuevo paso en su carrera y que el Real Oviedo reunía las condiciones que consideraba fundamentales para regresar a los banquillos.

"Después de un tiempo sin entrenar y de estar en el Castilla, tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición, con una ciudad con pasión por el fútbol. En mis últimas visitas, me convencieron para liderar este proyecto", ha señalado.

Un Oviedo vertical, agresivo y ofensivo

El nuevo técnico azul también ha adelantado algunas de las señas de identidad que pretende implantar en su equipo. Raúl apuesta por un fútbol intenso, con protagonismo ofensivo y capacidad para atacar con rapidez, aunque sin descuidar el trabajo defensivo.

Su intención es construir "un Oviedo vertical, agresivo, que busque el gol y sepa defender", una propuesta que encaja con la filosofía de juego que defiende el presidente del Grupo Pachuca, partidario de un fútbol alegre y ofensivo. Sin embargo, el entrenador ha insistido en que también "es necesario el equilibrio" para competir con garantías durante toda la temporada.

El objetivo está claro: conseguir el ascenso a Primera División. No obstante, Raúl ha advertido de que el camino será largo y exigente, por lo que considera fundamental mantener la regularidad para llegar a la recta final del campeonato con opciones.

"Esto será una maratón con muchas batallas y lo importante es llegar bien posicionados al final para luchar por el objetivo de ascender a Primera División", ha explicado el exinternacional español.

El apoyo de Cazorla

Raúl también ha hablado sobre su manera de trabajar y gestionar el vestuario. Después de seis temporadas consecutivas dirigiendo al Real Madrid Castilla, el técnico madrileño quiere trasladar su experiencia al conjunto ovetense, con sesiones de entrenamiento que serán "exigentes e intensos, aunque también es importante pasarlo bien".

El nuevo entrenador del Real Oviedo ha asegurado que pretende mostrarse en el banquillo tal y como es personalmente, apostando por la cercanía con los futbolistas y la exigencia diaria para mejorar el rendimiento colectivo.

"Creo que he encontrado en Oviedo personas en la dirección deportiva y en la dirección general que me han ayudado a entender este club"

Además, ha destacado la importancia de las conversaciones mantenidas con diferentes personas vinculadas al club antes de aceptar la propuesta. Entre ellas, dos figuras muy conocidas por la afición oviedista: César Martín y Santi Cazorla.

"Creo que he encontrado en Oviedo personas en la dirección deportiva y en la dirección general que me han ayudado a entender este club, también hablando con figuras importantes y amigos como César Martín o Santi Cazorla", ha explicado.

Raúl mantiene una relación cercana con Cazorla y en los últimos meses ha acudido a presenciar encuentros del filial oviedista, el Vetusta, donde juegan los hijos de ambos.

El Girona, primer rival en el Tartiere

Tras completar este martes su primera sesión de entrenamiento en El Requexón, Raúl González continuará preparando durante los próximos días su estreno en el banquillo azul. El Real Oviedo volverá a ejercitarse este miércoles a las 10:30 horas en la ciudad deportiva.

Su primer compromiso llegará este sábado, cuando el conjunto asturiano reciba al Girona en el Carlos Tartiere a partir de las 21:00 horas.

Será el comienzo de una nueva etapa para el Real Oviedo y para un Raúl González que regresa a los banquillos con la ilusión de liderar un proyecto histórico y devolver al equipo asturiano a la máxima categoría del fútbol español.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.