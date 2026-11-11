Ceuta, lejos de la normalidad tres meses después de la mayor entrada migratoria: "Se ha convertido en un macroceti"

Han pasado más de tres meses desde que miles de personas cruzaron de forma masiva la frontera entre Marruecos y Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Gobierno cifra aquella entrada en unas 72.000 personas, una crisis sin precedentes en la ciudad autónoma que desbordó los recursos de acogida, alteró la vida cotidiana de los ceutíes y obligó a desplegar un importante dispositivo policial y humanitario.

Desde el pasado 10 de agosto, 15.671 migrantes han retornado a Marruecos, según los datos actualizados a 9 de noviembre facilitados por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. De ellos, 14.942 regresaron de forma voluntaria, mientras que se registraron 277 expulsiones y 452 devoluciones.

Aunque la mayoría de quienes entraron durante la avalancha de finales de julio abandonaron Ceuta en las horas y días posteriores, el Gobierno asegura que más del 90% había regresado a Marruecos en los primeros días, la crisis no ha terminado. La Policía Nacional mantiene que aún hay personas por las calles de la ciudad y que se están realizando labores de triaje para identificarlas y determinar su situación administrativa. Quienes no acepten ser filiados podrían ser devueltos a Marruecos, según lo trasladado por los agentes.

El Gobierno ha iniciado el desmantelamiento de los recursos temporales habilitados en Ceuta. Aún hay siete campamentos y los de poniente y levante ya han sido desalojados, aunque hay presencia militar ya que aún hay migrantes por la zona intentando acceder.

Los vecinos preocupados

La población de Ceuta sigue mostrando inquietud por la situación. Muchos vecinos consideran que, pese al descenso de migrantes en las calles y al avance de los desalojos, la ciudad todavía no ha recuperado su normalidad.

"Todavía está lejos de la normalidad y aún nos queda bastante", lamenta un vecino. Otra residente afirma que "está toda la ciudad llena de inmigrantes", mientras que una tercera resume el malestar con que "Ceuta se ha convertido en un macroceti". En la Plaza de los Reyes se ha instalado un mural con recortes y titulares de las principales incidencias ocurridas durante estos meses.

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