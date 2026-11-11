Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Ceuta

Ceuta, lejos de la normalidad tres meses después de la mayor entrada migratoria: "Se ha convertido en un macroceti"

Los vecinos aseguran que la ciudad no ha recuperado la normalidad. Aún hay siete campamentos de migrantes.

Antena 3 Noticias

Ceuta, lejos de la normalidad tres meses después de la mayor entrada migratoria: "Se ha convertido en un macroceti" | Antena3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Han pasado más de tres meses desde que miles de personas cruzaron de forma masiva la frontera entre Marruecos y Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Gobierno cifra aquella entrada en unas 72.000 personas, una crisis sin precedentes en la ciudad autónoma que desbordó los recursos de acogida, alteró la vida cotidiana de los ceutíes y obligó a desplegar un importante dispositivo policial y humanitario.

Desde el pasado 10 de agosto, 15.671 migrantes han retornado a Marruecos, según los datos actualizados a 9 de noviembre facilitados por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. De ellos, 14.942 regresaron de forma voluntaria, mientras que se registraron 277 expulsiones y 452 devoluciones.

Aunque la mayoría de quienes entraron durante la avalancha de finales de julio abandonaron Ceuta en las horas y días posteriores, el Gobierno asegura que más del 90% había regresado a Marruecos en los primeros días, la crisis no ha terminado. La Policía Nacional mantiene que aún hay personas por las calles de la ciudad y que se están realizando labores de triaje para identificarlas y determinar su situación administrativa. Quienes no acepten ser filiados podrían ser devueltos a Marruecos, según lo trasladado por los agentes.

El Gobierno ha iniciado el desmantelamiento de los recursos temporales habilitados en Ceuta. Aún hay siete campamentos y los de poniente y levante ya han sido desalojados, aunque hay presencia militar ya que aún hay migrantes por la zona intentando acceder.

Los vecinos preocupados

La población de Ceuta sigue mostrando inquietud por la situación. Muchos vecinos consideran que, pese al descenso de migrantes en las calles y al avance de los desalojos, la ciudad todavía no ha recuperado su normalidad.

"Todavía está lejos de la normalidad y aún nos queda bastante", lamenta un vecino. Otra residente afirma que "está toda la ciudad llena de inmigrantes", mientras que una tercera resume el malestar con que "Ceuta se ha convertido en un macroceti". En la Plaza de los Reyes se ha instalado un mural con recortes y titulares de las principales incidencias ocurridas durante estos meses.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

La ruta de los migrantes tras pisar España: así es el viaje después del cayuco

Migrantes llegando a El Hierro en un cayuco

Publicidad

Sociedad

Imagen del grupo de piquetes

Vídeo: Un grupo de piquetes increpa a un anciano hasta conseguir que abandone una cafetería

Disturbios en Gran Vía

Vídeo: graves disturbios en la Gran Vía de Madrid tras la huelga general

Antena 3 Noticias

Ceuta, lejos de la normalidad tres meses después de la mayor entrada migratoria: "Se ha convertido en un macroceti"

Bomberos de la Diputación de Cáceres han rescatado este miércoles a una familia
Extremadura

Rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria, Cáceres

La Policía bloquea los accesos a Oviedo para localizar al responsable del tiroteo y de la muerte de un agente
Oviedo

La mujer de 'El Ruso', el sospechoso del tiroteo en Oviedo, sigue detenida sin dar pistas sobre su paradero

Imagen de los disturbios en Barcelona
Huelga general

Quema de contenedores y ataques a comercios tras la manifestación en Barcelona

La marcha, convocada por los sindicatos y colectivos sociales, comienza a las 18:00 horas.

Salvamento Marítimo ha socorrido esta noche a poca distancia del puerto de La Restinga (El Hierro) a 126 personas
Cayuco Canarias

Un cayuco con 126 personas llega a El Hierro entre fuertes olas por la borrasca Charles

Salvamento Marítimo ha tenido que socorrer a las centenares de personas que se encontraban en el cayuco.

Vista de la manifestación en la Gran Vía de Madrid este miércoles, con motivo de la Huelga General

Cientos de personas cortan la Gran Vía de Madrid durante el transcurso de la huelga general

Disturbios en Barcelona

Vídeo: Unos manifestantes bloquean la entrada a un restaurante en Barcelona

Noticias de hoy

Noticias hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Publicidad