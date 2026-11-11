Robert Sánchez, ileso tras sufrir un accidente con su Ferrari en el Circuito de Nürburgring

Robert Sánchez, portero del Chelsea que está cedido en el Como, ha salido ileso de un accidente con un Ferrari 488 Challenge Evo valorado en 300.000 libras en el circuito de Nurburgring, en Alemania. Según informa el diaro The Sun, el guardameta español chocó de frente contra una barrera a 70 millas por hora, unos 112,65 km/h. La parte frontal del deportivo italiano, como se aprecia en las imágenes que publica el rotativo británico, quedó seriamente dañado en su parte delantera. El accidente se produjo este lunes 9 de noviembre, sobre las 14:30 horas.

El citado medio inglés recoge las declaraciones de un turista británico de 58 años, quien presenció el golpe y aseguró que Robert Sánchez "iba demasiado rápido en la curva, alcanzando hasta las 70 millas por hora". El accidente se habría producido en la famosa curva Caracciola-Karussell del trazado de Nurburgring.

"Chocó contra la curva y de inmediato se sacó la bandera roja. Es una curva peraltada que gira más de 180 grados y claramente había acelerado demasiado y se fue directo contra la barrera. El frente de su Ferrari quedó completamente destrozado y algunas partes salieron volando por toda la pista. Creo que solo quería divertirse un poco durante la semana", asegura el turista británico, según The Sun.

"Salió del coche inmediatamente como si no hubiera pasado nada"

El ciudadano británico, según informa The Sun, conducía un Audi TT justo por detrás de Robert Sánchez y asegura que "tuvimos que conducir entre los restos y rodamos en un convoy alrededor del circuito mientras lo limpiaban durante aproximadamente una hora".

"Unas pocas centenas de personas lo presenciaron. Fue el tema de conversación del día. Todos preguntaban qué había pasado porque su coche estaba completamente destrozado. Sánchez salió ileso. Salió del coche inmediatamente como si no hubiera pasado nada y comenzó a recoger los pedazos rotos. Él salió de inmediato y marcaron con bandera roja todo el circuito. Solo nos dimos cuenta de que era él después de ver que tenía su nombre marcado en el costado del coche. No parecía alterado ni nada", apunta el ciudadano británico de 58 años.

El circuito de Nurburgring es un trazado histórico de más 20 kilómetros situado cerca de la localidad de Nürburg, en la región alemana de Eifel.