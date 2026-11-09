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Rolex París Masters

Shelton se sincera tras caer ante Alcaraz en la final de París: "Con la velocidad de Carlos, sientes la presión de..."

El estadounidense analiza su actuación en el Rolex París Masters y explica lo que supone medirse a Alcaraz en una pista tan rápida con la de la Defense.

Ben Shelton felicita a Alcaraz tras la final del Rolex París Masters

Resumen de la final del Masters de París 2026 entre Alcaraz y Shelton | ATP Media

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz se tomó la venganza ante Ben Shelton este domingo y se impuso en la final del Rolex París Masters (7-6(5), 7-5) para lograr su primer título en la pista de la Defense y sumar su quinto entorchado de la temporada, tras el Open de Australia, Doha, Tokio y Viena. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en los cuartos de final del US Open, el tenista de Dallas no pudo doblegar a un Alcaraz al que ya solo le faltan Canadá y Shanghái en ATP1000.

"Ha sido una gran semana. Estoy contento con mi nivel durante estos días, después de la decepción de la semana pasada. No creo que haya sido perfecto en esta superficie cubierta ni que haya desplegado todavía mi mejor tenis en mi carrera, pero cada año me siento más cómodo jugando en estas condiciones", indicó Shelton.

"Soy un jugador al que le gusta hacer que la pelota salga despedida de la zona de golpeo, utilizar servicios con efecto liftado, golpes de derecha potentes y cambios de ritmo. En esta superficie, esos servicios no botan tan alto y no son tan efectivos, así que no los utilizo tanto. Lo mismo ocurre con mi derecha. Creo que contra muchos jugadores, como zurdo y al igual que Rafa, mi estrategia desde el fondo de la pista consiste en golpear bolas pesadas hacia el revés del rival para hacerlo sentir incómodo", analizó el tenista estadounidense tras su derrota en la final ante Alcaraz.

"Pero en una pista tan rápida como esta, es muy difícil hacerlo y conseguir que la pelota salga despedida de la zona de golpeo. Hay que adaptarse. Hay que jugar con un estilo ligeramente diferente. En mi caso, esa es la razón por la que tuve éxito aquí. Fui capaz de hacer esos ajustes y jugar de una manera más efectiva en esta superficie", añadió el de Dallas.

Las claves a la hora de medirse a Alcaraz

Ben Shelton también admitió lo que supone medirse a Carlos Alcaraz, dejando claro que la velocidad del murciano es todo un reto y una gran presión a la hora de jugar.

"Con la velocidad de Carlos, sientes la presión de perder la ventaja que normalmente tienes después de sacar. Se mueve increíblemente bien, llega muy bien a los espacios abiertos, tiene una gran capacidad de anticipación y unos golpes de passing excelentes... A mí me gusta intentar terminar el punto en los dos primeros golpes después de mi primer saque o, al menos, acabar llegando a la red. Pero hoy ha sido complicado por lo bien que ha ejecutado los passing shots, especialmente con la derecha", admitió Shelton.

"Hay una combinación de factores que hace que sea muy difícil conseguir un porcentaje elevado de puntos ganados con el primer saque ante él. Cuando te enfrentas a un jugador de su categoría, tienes que ser mucho más preciso con el servicio para que resulte efectivo", aclaró el jugador estadounidense.,

El bombardero de Dallas señaló que en este tipo de partidos todo se decide en pequeños detalles, lamentado las ocasiones de break que no convirtió en el primer set ante Alcaraz.

"Carlos lo explicó muy bien ayer, todo se decide por pequeños detalles. En nuestro partido del US Open la diferencia estuvo en esos detalles y hoy ha sucedido lo mismo. Especialmente en una pista tan rápida como esta, los márgenes son muy pequeños. Hay que darle mucho mérito. Siempre es un placer compartir pista con él y estoy contento de haber llegado a la final. Disputar partidos por títulos como este es exactamente la posición en la que quiero encontrarme. Estoy muy motivado e ilusionado de cara a las ATP Finals de Turín", indicó Shelton.

"Tuve un 0-40 y después un 15-40 en el primer parcial. Me habría gustado aprovechar alguna de esas oportunidades y darme la posibilidad de intentar cerrar el set con mi saque. Después, en el segundo set, también tuve oportunidades cuando estaba por delante con un break. Pero, cuando juegas contra los mejores del mundo, y lo he comprobado muchas veces, la ventana de oportunidad es muy pequeña. Si no aprovechas tu ocasión, probablemente no tengas otra. Eso también habla del nivel de Carlos y de su capacidad para responder en los momentos decisivos y defender su saque cuando se encuentra en situaciones complicadas", concluyó Shelton.

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