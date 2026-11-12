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Pepe Mel despierta del coma y evoluciona favorablemente tras sufrir un ictus

El exentrenador del Betis y Las Palmas ha despertado después de que los médicos le retiraran la sedación en la UCI. El técnico deberá someterse a una nueva operación para corregir una malformación congénita.

El entrenador Pepe Mel

El entrenador Pepe Mel X @RayoVallecano

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Buenas noticias sobre el estado de salud de Pepe Mel, que ha despertado y presenta una evolución favorable tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 1 de noviembre. El exentrenador del Real Betis y la UD Las Palmas, de 63 años, permanece ingresado en la UCI de un hospital de Sevilla, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito después del episodio vascular.

Según han informado fuentes del Real Betis, los médicos han retirado la sedación bajo la que permanecía el técnico madrileño y este ha comenzado a mostrar signos de una buena recuperación. Una evolución positiva después de varios días ingresado, aunque todavía deberá afrontar una nueva intervención quirúrgica.

Tendrá que volver a pasar por quirófano

De acuerdo con las fuentes familiares citadas por el club verdiblanco, el entrenador continuará preparándose para una segunda operación destinada a corregir una malformación congénita que estaría en el origen del accidente cerebrovascular sufrido a comienzos de noviembre.

Por el momento, Mel continúa bajo supervisión médica en la unidad de cuidados intensivos, a la espera de seguir evolucionando favorablemente antes de afrontar esa nueva intervención.

La familia del entrenador ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas desde que se conoció su ingreso hospitalario, especialmente las procedentes del Real Betis y de sus aficionados. También ha trasladado que Pepe Mel continuará luchando "Gracias a Dios".

El mundo del fútbol, pendiente

La noticia de su mejoría ha sido recibida con especial atención en el entorno del Real Betis, club con el que Pepe Mel mantiene una estrecha vinculación tanto por su etapa como futbolista como por su trayectoria en el banquillo.

A sus 63 años, el técnico madrileño acumula una extensa carrera como entrenador en el fútbol español. Además del conjunto verdiblanco, ha dirigido a equipos como el Real Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña, UD Las Palmas, Málaga y Almería.

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