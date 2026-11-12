Alcaraz se medirá a Medvedev, Cobolli y Tiafoe en las Finales ATP; Rafa Jódar debutará ante Zverev

Carlos Alcaraz ya conoce a sus rivales en las Finales ATP 2026, que se disputarán del 15 al 22 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín (Italia). El tenista murciano, actual número 3 del mundo, ha quedado encuadrado en el grupo Ivan Lendl junto al ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe, según ha determinado el sorteo celebrado este jueves.

El otro representante español, Rafa Jódar, debutará en el torneo de maestros dentro del grupo John McEnroe, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev, al estadounidense Ben Shelton y al francés Arthur Fils.

Alcaraz afronta la última gran cita de la temporada con el objetivo de conquistar uno de los pocos títulos importantes que todavía no figuran en su palmarés; para lograrlo, deberá superar una fase de grupos exigente en la que ya conoce a su primer adversario: Frances Tiafoe, contra quien debutará en Turín y al que no se enfrenta desde 2024.

Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde arrancará la lucha directa por el título.

Buscará repetir victorias ante Medvedev y Cobolli

El sorteo ha deparado al español tres rivales a los que ya conoce, aunque con antecedentes muy diferentes. Frente a Flavio Cobolli únicamente se ha enfrentado en una ocasión en el circuito ATP, durante la primera ronda de Roland Garros 2023; aquel encuentro terminó con una contundente victoria de Alcaraz en tres sets, por lo que el italiano buscará tomarse la revancha en Turín.

Mucho más reciente es su último enfrentamiento con Daniil Medvedev. Ambos se vieron las caras hace unas semanas en las semifinales del torneo de Viena, con triunfo para el murciano. Además, Alcaraz también guarda un buen recuerdo de su único precedente frente al ruso en las Finales ATP, disputado en 2023, cuando se impuso por 6-4 y 6-4.

El estreno ante Tiafoe supondrá el primer paso del español en una competición que reúne a ocho de los mejores jugadores de la temporada y en la que aspira a cerrar el año con un nuevo título.

Jódar debutará contra el número 1 del mundo

La otra gran noticia para el tenis español es la presencia de Rafa Jódar, que disputará por primera vez las Finales ATP. El madrileño ha quedado encuadrado en el grupo John McEnroe y tendrá un estreno especialmente exigente frente a Alexander Zverev, actual número 1 del ranking mundial y campeón del torneo en dos ocasiones.

Jódar ya sabe lo que es enfrentarse al alemán, que le derrotó en los cuartos de final de Roland Garros. En cambio, sus antecedentes frente a Arthur Fils son más favorables, puesto que ha conseguido imponerse al francés en sus dos últimos enfrentamientos.

El grupo lo completa Ben Shelton, ante quien el español todavía no ha disputado ningún partido. Será, por tanto, un duelo inédito entre ambos jugadores en el circuito.

¿Podría haber una final española?

El sorteo abre la posibilidad de que Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se enfrenten en una hipotética final, ya que ambos han quedado encuadrados en grupos diferentes. Para ello, los dos tendrían que superar la fase inicial y sus respectivas semifinales.

Una final entre dos españoles sería un acontecimiento histórico en el torneo de maestros, puesto que solo se ha producido una vez en toda la historia de la competición. Fue en 1998, cuando Álex Corretja se proclamó campeón tras derrotar a Carlos Moyá en Hannover (Alemania).

La última ocasión en la que dos representantes del tenis español consiguieron alcanzar las semifinales se remonta a 2007, cuando Rafa Nadal y David Ferrer llegaron a esa ronda.

Jannik Sinner, la gran ausencia en Turín

La principal baja de esta edición será la del italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo y vigente campeón de las Finales ATP, que no podrá defender su título debido a una lesión.

El torneo se celebrará entre el 15 y el 22 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín, con ocho participantes divididos en dos grupos de cuatro. Cada jugador disputará tres encuentros en la primera fase y los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales.

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