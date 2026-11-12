Fernando Luján (UGT): "Habíamos advertido de que iba a ser una huelga general atípica con paros asimétricos"

Fernando Luján, vicesecretario general de política de UGT, ha hecho balance de la huelga general de este miércoles en España: "Fue una jornada de movilización, de lucha, y estamos muy satisfechos de la respuesta de la ciudadanía en general y las personas trabajadoras. Habíamos advertido de que iba a ser una huelga atípica y de que los paros iban a ser asimétricos dependiendo de sectores y territorios".

"Esperábamos una movilización masiva por las tardes; las imágenes de ayer desbordan incluso las mejores de nuestras expectativas. Estamos satisfechos, pero la huelga no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir cosas a partir del que tenemos que trabajar. Las fuerzas políticas que van a concurrir a las elecciones generales tienen que escuchar lo que ayer la ciudadanía gritó de manera absolutamente masiva", ha valorado en Noticias de la Mañana de Antena 3.

Decretos de vivienda

"Quienes dictan las normas tienen que escuchar lo que ha ocurrido, ser receptivos a este clamor social y el primer paso es convalidar los reales decretos ley por la diputación permanente del Congreso". Los denominados 'decretos Maricarmen' son un paquete de normas en materia de vivienda impulsadas por el Gobierno que reciben este nombre a raíz del desalojo de Maricarmen, una vecina de Madrid con un contrato de renta antigua, y de las movilizaciones y propuestas presentadas por el Sindicato de Inquilinas.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, calificó este miércoles de "error histórico" la huelga "preventiva". Además la ha calificado de un " acto camuflado de campaña electoral" y considera que es "un error histórico" de los sindicatos. ¿Qué diálogo habrá entre Feijóo si llega a presidente y los sindicatos? "Hubo manifestaciones que me produjeron mucha tristeza en el siglo XXI, no pensé que en pleno 2026 tuviéramos que reivindicar la Constitución, el respeto al derecho de huelga, a la libertad sindical y a los propios sindicatos. Aquellos líderes que se están saliendo de la Constitución y del respeto a las reglas democráticas deberían contenerse y volver a los cauces democráticos y el respeto a los sindicatos".

Balance "muy positivo"

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho un balance "muy positivo" de la huelga general de este 11 de noviembre y ha denunciado que la Policía ha actuado con "un celo y un exceso absolutamente impresentables" tanto en sus actuaciones contra los piquetes de madrugada como en las cargas contra manifestantes en Madrid.

En una entrevista en La Séptima, Álvarez ha asegurado que las organizaciones sindicales se han visto "desbordadas" por la respuesta a la convocatoria, aunque sabían que existían "muchas ganas" de expresar públicamente la situación de los trabajadores.

Álvarez ha considerado que la huelga ha supuesto "una bofetada en todos los morros" a quienes, según ha señalado, habían insultado a los sindicatos en los últimos días o pensaban que la convocatoria no tendría trascendencia.

"No conocen a las organizaciones sindicales, no conocen a este pueblo, que es un pueblo que lucha y que no quiere perder derechos", ha asegurado.

Críticas a la actuación policial

Álvarez ha defendido que la Policía debe garantizar el derecho de huelga, que, a su juicio, es el que debe protegerse en una jornada de huelga general, y ha denunciado que durante la madrugada se roció con gas pimienta a piquetes que estaban intentando informar, algo que ha calificado de "inaudito" y "absolutamente impresentable". Asimismo, ha acusado a la Policía de haber estado "provocando a los jóvenes" durante la tarde en la Gran Vía de Madrid.

No obstante, ha subrayado que sus críticas a la actuación policial no restan importancia a la condena de los actos de pillaje que, según ha indicado, se han producido principalmente en Barcelona. "Eso nada tiene que ver con la manifestación", ha recalcado.

El secretario general de UGT ha reclamado al Gobierno alternativas frente a los "abusos" que ha denunciado y los ha relacionado con la falta de una derogación completa de la 'Ley Mordaza'. "Tenemos que tener una policía democrática", ha afirmado, antes de sostener que "hay mucha gente que duda de que una parte importante" de la Policía "sea y actúe democráticamente".

Explosivo en la sede de Vigo

UGT-Galicia ha denunciado un ataque con un artefacto explosivo en la sede que tiene el sindicato en la calle García Barbón, en la ciudad de Vigo, y lo atribuido al "clima de polarización y odio que están imponiendo algunas organizaciones creando un caldo de cultivo peligroso".

En un comunicado, el sindicato explica que el ataque se produjo cuando se estaba celebrando la manifestación de la tarde en Vigo, que partió a las 18.00 horas desde la Plaza de España y que fue convocada, de forma unitaria, aparte de por organizaciones sindicales de clase, por el Sindicato de Inquilinas, colectivos vecinales, ecologistas, feministas y estudiantiles.

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