Bolaños defiende a Marlaska tras las cargas policiales del 11N, pero admite que hay imágenes que no "han gustado"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que algunas de las imágenes de las cargas policiales registradas durante la huelga general del miércoles no le han gustado, aunque ha rechazado responsabilizar de lo sucedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Bolaños ha defendido la actuación de su compañero de Gobierno y ha señalado que corresponde a los mandos policiales determinar si se produjo un uso desproporcionado de la fuerza en alguna de las intervenciones.

En una entrevista concedida a RNE el ministro ha descartado que la continuidad de Grande-Marlaska esté en cuestión y ha asegurado que el titular de Interior estuvo "muy encima de todo el trabajo que tuvieron que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo y ancho de todo el país".

No obstante, ha admitido que algunas actuaciones policiales deben ser analizadas para esclarecer si se ajustaron a los protocolos establecidos.

"He visto imágenes que no me han gustado"

Bolaños ha evitado pronunciarse sobre la proporcionalidad de las intervenciones policiales registradas durante las manifestaciones y los piquetes de la huelga general. El ministro considera que esa valoración corresponde a los responsables policiales, que deberán examinar las actuaciones concretas.

"Son los propios mandos policiales, los propios responsables, los que tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en alguna actuación concreta", ha explicado.

El titular de Justicia también ha reconocido que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una jornada de movilizaciones de ámbito nacional "no es sencilla", aunque ha insistido en la necesidad de revisar las intervenciones que hayan podido generar dudas.

"No quiero prejuzgar nada y no quiero predeterminar nada. Lo que sí sé es que he visto imágenes que no me han gustado y ahora tienen que ser los propios mandos los que determinen si ahí ha habido algún uso desproporcionado", ha subrayado.

Destaca los efectos positivos de la huelga

Más allá de la polémica por las cargas policiales, el ministro ha realizado una valoración favorable de la huelga general celebrada este miércoles en España. A su juicio, la movilización ha conseguido situar en el centro del debate público algunas de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente el acceso a la vivienda, las pensiones y los salarios.

Bolaños ha asegurado que la huelga "ha tenido unos efectos muy positivos" porque ha cumplido su objetivo fundamental de dar visibilidad a estas reivindicaciones. También ha destacado la elevada participación en las manifestaciones convocadas para reclamar una vivienda asequible.