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Nil Marín, campeón del mundo infantil de pump track con tan solo diez años

Con tan sólo diez años Nil Marín es el campeón del mundo de pump track, una disciplina en bicicleta que domina a la perfección. Su pasión desde pequeño son las dos ruedas y a pesar de ser campeón, no le gusta presumir de título con amigos.

Nil Marín, campeón del mundo infantil de pump track

Conocemos a Nil Marín, campeón del mundo infantil de pump track con tan solo diez años | Vanessa Blasco | Josep Soldado | Pedro Monedero

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Vanessa Blasco
Vanessa Blasco
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Ha ganado un mundial con tan solo diez años, Nil Marín se conformaba con estar entre los cinco primeros pero su dominio sobre la bicicleta le ha llevado al primer puesto y se ha proclamado campeón del mundo infantil de pump track. "Cuando vi que estaba en la final dije... que pase lo que pase", con esa naturalidad nos contaba Nil a Antena3 Deportes sus sensaciones cuando supo que estaba en la final del campeonato mundial de pump track celebrado en Suecia.

El pump track es una modalidad de bicicleta que se realiza en circuito cerrado con curvas y montículos a superar sobre las dos ruedas, con poco pedaleo la velocidad la marca el impulso del cuerpo, gana el que a la máxima velocidad consigue terminar el circuito en el menor tiempo posible superando cada obstáculo.

Se ha enfrentado a ciento sesenta participantes de diecinueve países, "nunca me había enfrentado a tantos buenos", así de humilde se mostraba Nil hablando del resto de sus compañeros, pero con su forma de competir dejó claro que entre tanto bueno, él es el mejor. Marcó el mejor tiempo, 21 segundos, y a pesar de todo..."es de muy chulo decir que soy el campeón del mundo y no mola", esto dice Nil al hablar de su título. Nos deja claro durante la entrevista que presumir no es lo suyo.

Sus primeros pedaleos con su padre

Su afición por la bicicleta le viene desde muy pequeño, nunca tuvo miedo a las dos ruedas. Su padre le acompañaba a montar y Nil disfrutaba saltando en los charcos. "Iba con mi padre de paseo en una bici sin ruedines y me metía por todos los charcos que veía", así recuerda Nil sus ratos de bici con su padre quien nos cuenta la pasión de su hijo por las dos ruedas. "A mí esto me gusta mucho, papá", recuerda Joan Marín las palabras de Nil cuando desde muy pequeño disfrutaban juntos de la bicicleta.

Nil acumula bicicletas como pares de zapatos, por su edad está en pleno crecimiento y necesita una bici nueva cada año que se ajuste a su tamaño y en la que pueda estar cómodo para entrenar y competir. "Va creciendo y es como los zapatos, se va cambiando. Una bicicleta le suele durar entre un año y año medio", nos cuenta resignado Joan Marín, que lleva un buen desembolso de dinero en bicicletas para su hijo.

Joan habla orgulloso de Nil al que acompaña a cada campeonato y le da todo el apoyo que necesita.

Al final de la entrevista con Antena3 Deportes, Nil sigue diciendo que a él no le gusta presumir de títulos, "eso no se tiene que decir, ya se va averiguando" y para eso estamos nosotros, para contar lo que a Nil no le gusta decir. Nil Marín, campeón del mundo infantil de pump track en el campeonato celebrado en Suecia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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