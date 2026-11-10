Jannik Sinner desvela los tres tenistas que le escribieron al anunciar que no iba a jugar más en 2026

Jannik Sinner jugó su último partido el pasado 12 de julio, fue en la final de Wimbledon ante Alexander Zverev. Desde ese día, en el que el de San Cándido levantó su quinto grand slam, el italiano no ha vuelto a pisar una pista de tenis por una lesión en su rodilla derecha que le ha apartado del circuito desde entonces. Hoy, martes 10 de noviembre, el jugador transalpino ha participado en un acto en Milán donde ha repasado el complicado momento que atraviesa desde el pasado mes de julio.

"No han sido meses fáciles porque echo de menos la competición. Echo de menos jugar al tenis. Sin embargo, en este momento es importantísimo cuidar mi cuerpo porque quiero seguir jugando durante otros 10 o 15 años. Ha sido una temporada interesante, muy bonita. Ganar Wimbledon es precioso, pero ganar Roma, delante de la afición italiana, fue fantástico. Tengo los mejores médicos del mundo a mi lado, y estoy siguiendo el programa que me han dado. Debo aceptarlo para regresar con más fuerza que nunca", ha admitió el italiano en el acto promocional 'Be Like Sinner', organizado por Allianz en Milán.

Todo apuntaba a que Sinner podría estar de vuelta en el Six Kings Slam de Riad. el próximo 27 de diciembre, pero el de San Cándido hoy no ha aclarado cuándo se producirá su regreso a las puntas, señalando que el objetivo es estar listo para el Open de Australia.

"El objetivo es ir al Open de Australia 2027, espero estar allí y quizás jugar un par de torneos antes. Ahora mismo debo respetar los tiempos, no acelerar el proceso. Tengo confianza y estoy trabajando de cara a ese objetivo", ha explicado Sinner.

"Es la primera vez que no tengo el control de la situación"

El ganador de cinco grand slam reconoce que "es la primera vez que no tengo el control de la situación", algo que no le gusta.

"Está siendo una etapa complicada, porque me paso los días en casa, jugando en el simulador todo el día. Voy al gimnasio y vuelvo al simulador. Siempre lo he dicho, en el futuro me veréis en un coche de carreras. Es la primera vez que no tengo el control de la situación: es una sensación extraña, una sensación que no me gusta. Ahora paso más tiempo con familia y amigos. Al principio teníamos en mente un objetivo de regreso imposible de cumplir, así que tomamos otro camino. Soy tenista, no médico, por lo que mi única opción es confiar. He hecho lo necesario para proteger mi carrera a largo plazo y estamos siguiendo ese camino", ha apuntado Sinner.

En otro momento del acto, el tenista italiano señaló a los tres tenistas que le mandaron un mensaje cuando anunció que no iba a poder jugar más en 2026 por su lesión en la rodilla.

"Cuando anuncié que mi temporada había terminado, Berrettini y Draper se pusieron en contacto de inmediato. Jack también está pasando por un período difícil, así que entiende por lo que estoy pasando. Alcaraz me había enviado un mensaje, igual que yo le envío mensajes a él. Lo aprecio mucho", indicó Sinner.

"Zverev se ha merecido ganar dos Grand Slams"

El jugador italiano, que hace unos días anunció que Darren Cahill iba a dejar su equipo a partir de 2027, también habló sobre la recuperación de Carlos Alcaraz tras la grave lesión en la muñeca derecha que padeció el de El Palmar.

"Carlos ha vuelto de una lesión importante, tienes que tener cuidado con la muñeca. Estuvo de regreso en el US Open y tal vez se notaba que le faltaba tiempo de juego en los momentos importantes, pero tengo que ser honesto, no vi mucho tenis en ese período porque también quería estar ahí, así que no vi mucho", se sinceró Sinner.

Por último, el tenista italiano analizó la temporada de Alexander Zverev y el hecho de que termine el año como el número 1 de la ATP.

"Zverev se ha merecido ganar dos Grand Slams. Ser el número uno del mundo es el mayor sueño que un tenista puede tener", subraya Sinner.