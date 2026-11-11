Vicente Vallés: "Las huelgas generales se convocan para paralizar el país. Y eso no ha ocurrido"

Los sindicatos convocaron cuatro huelgas generales contra el gobierno socialista de Felipe González, en sus casi catorce años en el poder. Convocaron otra contra José María Aznar. Una más contra José Luis Rodríguez Zapatero. Y a Mariano Rajoy le convocaron dos por motivos laborales y una huelga feminista.

Hoy, los grandes sindicatos han convocado una huelga general. Es la única que se ha planteado durante los más de ocho años de mandato de Pedro Sánchez. Pero no ha sido una huelga contra Pedro Sánchez. Los sindicatos han ido a la huelga general contra la oposición. O, en modo preventivo, contra quienes temen que lleguen al gobierno si los sondeos están en lo cierto, que eso está por verse.

Estamos ante una huelga general de campaña electoral, en la que las fuerzas de izquierdas han podido comprobar hasta qué punto están en condiciones de movilizar el voto a su favor el 29 de noviembre. Y el resultado es discutible, como siempre. Si el objetivo de la huelga era llamar la atención sobre determinados problemas, como la vivienda y los bajos salarios, ese objetivo se ha cumplido. Pero las huelgas generales se convocan para paralizar el país. Y eso no ha ocurrido.

Más que una huelga general, hoy se ha producido una huelga parcial. Importante, pero parcial.