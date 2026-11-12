Materazzi recuerda el cabezazo de Zidane tras la muerte de Jesús de Miguel: "¿Y si me hubiera pasado a mí?"

La trágica muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido a los 30 años tras sufrir un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, ha llevado a Marco Materazzi a recordar uno de los episodios más famosos de la historia del fútbol: el cabezazo que recibió de Zinedine Zidane durante la final del Mundial de Alemania 2006.

"En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego"

El exjugador italiano ha reconocido que lo sucedido al delantero español le ha hecho reflexionar sobre las consecuencias que podría haber tenido aquella agresión y agradecer que no sufriera lesiones graves: "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?", ha confesado Materazzi al diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

El exdefensa se ha referido así al fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido el pasado 3 de noviembre, horas después del encuentro de Segunda División disputado entre el Tenerife y el Andorra. El delantero había sufrido un fuerte golpe durante una acción con el guardameta Jesús Owono, un episodio que ha conmocionado al planeta fútbol y que ha reabierto el debate sobre las consecuencias de determinadas acciones sobre el terreno de juego.

Materazzi recuerda el cabezazo

La reflexión del italiano llega dos décadas después de la final del Mundial de Alemania 2006, en la que Francia e Italia se disputaron el título. Durante la prórroga, Zidane propinó un cabezazo en el pecho a Materazzi, una acción que terminó con la expulsión del futbolista francés en el último partido de su carrera profesional.

Preguntado por aquel episodio a raíz de la muerte de Jesús de Miguel, Materazzi ha reconocido que nunca ha tenido inconveniente en reconciliarse con Zidane, actual seleccionador de Francia, quien también ha admitido recientemente que no se siente orgulloso de aquella agresión en el Estadio Olímpico de Berlín.

El encuentro cuatro años después

El italiano ha explicado que ambos tuvieron la oportunidad de encontrarse personalmente en noviembre de 2010, cuatro años después de la final mundialista, cuando Zidane se encontraba en Milán con motivo de un partido entre el AC Milan y el Real Madrid. Materazzi ha recordado cómo se produjo aquel encuentro en el hotel Meliá de Milán, donde había acudido a saludar a José Mourinho, entonces entrenador del Real Madrid. A su salida se encontró con Zidane, que estaba aparcando su vehículo.

"Él me responde: 'No te preocupes: son cosas que pasan, cosas del pasado'. Lástima que después lo negara todo"

"La ocasión se presentó, como es sabido. Noviembre de 2010, hotel Meliá de Milán, víspera del partido Milan-Real Madrid: salgo del hotel después de haber saludado a (Jose) Mourinho; él está aparcando el coche en la parte trasera. Cuando me ve, se muestra un poco indeciso e incluso se da la vuelta, como para regresar por donde había venido. Pero yo voy hacia él, le estrecho la mano y le digo: 'Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve'", ha relatado el exdefensa italiano.

Según su versión, Zidane respondió con naturalidad y dio a entender que el incidente de la final del Mundial había quedado atrás. Sin embargo, Materazzi asegura que posteriormente el francés negó que aquel encuentro hubiera supuesto una reconciliación. "Él me responde: 'No te preocupes: son cosas que pasan, cosas del pasado'. Lástima que después lo negara todo, diciendo que pensaba que yo era un aficionado", ha abundado.