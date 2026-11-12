Ricardo Domínguez, un ejemplo de superación que se reivindica en la 'Ponle Freno'

Ponle Freno llega a Madrid este domingo 15 de noviembre con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas de accidentes de tráfico. Uno de ellos es Ricardo Domínguez, un expolicía al que un accidente de moto le ha cambiado la vida. "Llegando a un cruce, un coche que venía de frente giró y me arroyó, he estado 15 días en la UCI" explica a Antena 3 Noticias.

Tras el choque, Ricardo ingresó en el Hospital de Paraplégicos de Toledo, donde hace ejercicios de rehabilitación entre los que destaca el handbike.

"Los deportes que practicamos aquí nos ayudan mucho a mejorar nuestra vida diaria", admite Domínguez.

El deporte como rehabilitación

El deporte es una parte fundamental en la vida de los afectados por los accidentes y en Ponle Freno se reivindican estos valores. Con su experiencia, Ricardo tiene claro que lo más importante es vivir el momento y disfrutar del presente y les da un valioso consejo a las personas que están en una situación similar: "Siempre le digo a la gente que piense en corto, que piense en el día a día y que no piense en lo que va pasar dentro de tres meses".

La prueba cuenta con distintas categorías: 5 kilómetros masculino y femenino, junior, 10 kilómetros absoluta masculino y femenina y 10 kilómetros handbike masculino y femenino. El tiempo máximo para completar la carrera es de 45 minutos en la carrera de 5 kilómetros y de 1 hora y 15 minutos para 10 kilómetros.

La inscripción está disponible hasta el 15 de noviembre a las 20:00 y se puede proceder en la web oficial de Carreras Ponle Freno.

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