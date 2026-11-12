Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Carrera

Ricardo Domínguez, un ejemplo de superación que se reivindica en la 'Ponle Freno'

Ricardo sufrió un accidente de moto y el handbike le ha cambiado la vida.

Ricardo Domínguez, víctima de un accidente de tráfico

Ricardo sufrió un accidente de moto y ha encontrado en el handbike una forma para rehacer su vida | Sergio Toledano | Gonzalo Abellán

Publicidad

Hugo Portela
Publicado:

Ponle Freno llega a Madrid este domingo 15 de noviembre con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas de accidentes de tráfico. Uno de ellos es Ricardo Domínguez, un expolicía al que un accidente de moto le ha cambiado la vida. "Llegando a un cruce, un coche que venía de frente giró y me arroyó, he estado 15 días en la UCI" explica a Antena 3 Noticias.

Tras el choque, Ricardo ingresó en el Hospital de Paraplégicos de Toledo, donde hace ejercicios de rehabilitación entre los que destaca el handbike.

"Los deportes que practicamos aquí nos ayudan mucho a mejorar nuestra vida diaria", admite Domínguez.

El deporte como rehabilitación

El deporte es una parte fundamental en la vida de los afectados por los accidentes y en Ponle Freno se reivindican estos valores. Con su experiencia, Ricardo tiene claro que lo más importante es vivir el momento y disfrutar del presente y les da un valioso consejo a las personas que están en una situación similar: "Siempre le digo a la gente que piense en corto, que piense en el día a día y que no piense en lo que va pasar dentro de tres meses".

La prueba cuenta con distintas categorías: 5 kilómetros masculino y femenino, junior, 10 kilómetros absoluta masculino y femenina y 10 kilómetros handbike masculino y femenino. El tiempo máximo para completar la carrera es de 45 minutos en la carrera de 5 kilómetros y de 1 hora y 15 minutos para 10 kilómetros.

La inscripción está disponible hasta el 15 de noviembre a las 20:00 y se puede proceder en la web oficial de Carreras Ponle Freno.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Lamine Yamal sorprende a sus seguidores entregando regalos por Barcelona: "¡Qué loco! Lamine, te queremos"

Lamine Yamal, en el momento de sorprender a dos chavales en Barcelona

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en la final del Rolex París Masters

Nitto ATP Finals: Horarios de los primeros partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en Turín

Ricardo Domínguez, víctima de un accidente de tráfico

Ricardo Domínguez, un ejemplo de superación que se reivindica en la 'Ponle Freno'

El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, en rueda de prensa

Carles Manso, entrenador del Andorra: "Owono está muy tocado, pasando por los peores momentos prácticamente de su vida"

Ofrenda de flores en el Heliodoro Rodríguez López para despedir a Jesús de Miguel
Fútbol

La familia de Jesús de Miguel: "Queremos agradecer de corazón las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido"

Nil Marín, campeón del mundo infantil de pump track
Ciclismo

Nil Marín, campeón del mundo infantil de pump track con tan solo diez años

Carlos Alcaraz, en la final de este domingo en París ante Shelton
ATP Finals

Alcaraz se medirá a Medvedev, Cobolli y Tiafoe en las Finales ATP; Rafa Jódar debutará ante Zverev

El murciano buscará en Turín uno de los grandes títulos que le faltan. Jódar disputará sus primeras Finales ATP y ambos españoles podrían enfrentarse en una hipotética final.

Materazzi y ZIdane en el Mundial 2006
Mundial

Materazzi recuerda el cabezazo de Zidane tras la muerte de Jesús de Miguel: "¿Y si me hubiera pasado a mí?"

El exfutbolista italiano lamenta el fallecimiento del delantero del Tenerife y reflexiona sobre la agresión que sufrió en la final del Mundial de 2006.

El entrenador Pepe Mel

Pepe Mel despierta del coma y evoluciona favorablemente tras sufrir un ictus

El futbolista Wanis Honsor

Muere a los 22 años el futbolista Wanis Honsor tras desplomarse durante un entrenamiento

El portero español Robert Sanchez en foto de archivo

Robert Sánchez, ileso tras sufrir un accidente con su Ferrari en el Circuito de Nürburgring

Publicidad